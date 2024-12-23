Происшествия В декабре на дорогах Тюменской области погибли 17 человек 24 декабря 2024 в 13:06 Размер текста - 17 + На декабрь традиционно приходится большинство смертельных аварий Фото: Александр Мамаев © URA.RU В период с 1 по 23 декабря в ДТП на дорогах Тюменской области погибли 17 человек. Такие данные в ходе пресс-конференции озвучил начальник регионального управления ГАИ Андрей Миллер. «У нас в текущем году в декабре 17 человек погибли в результате дорожно-транспортных происшествий. В прошлом году декабрь характеризовался показателем 22 погибших», — заявил Миллер тюменским журналистам. Он добавил, что чаще всего люди попадают в смертельные ДТП из-за человеческого фактора. На уровень аварийности влияют загруженность дорог и спешка, когда водители выбирают слишком высокую скорость движения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В период с 1 по 23 декабря в ДТП на дорогах Тюменской области погибли 17 человек. Такие данные в ходе пресс-конференции озвучил начальник регионального управления ГАИ Андрей Миллер. «У нас в текущем году в декабре 17 человек погибли в результате дорожно-транспортных происшествий. В прошлом году декабрь характеризовался показателем 22 погибших», — заявил Миллер тюменским журналистам. Он добавил, что чаще всего люди попадают в смертельные ДТП из-за человеческого фактора. На уровень аварийности влияют загруженность дорог и спешка, когда водители выбирают слишком высокую скорость движения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям