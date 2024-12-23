23 декабря 2024

В декабре на дорогах Тюменской области погибли 17 человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Кошель и аварийка, знак аварийной остановки
На декабрь традиционно приходится большинство смертельных аварий Фото:

В период с 1 по 23 декабря в ДТП на дорогах Тюменской области погибли 17 человек. Такие данные в ходе пресс-конференции озвучил начальник регионального управления ГАИ Андрей Миллер.

«У нас в текущем году в декабре 17 человек погибли в результате дорожно-транспортных происшествий. В прошлом году декабрь характеризовался показателем 22 погибших», — заявил Миллер тюменским журналистам.

Он добавил, что чаще всего люди попадают в смертельные ДТП из-за человеческого фактора. На уровень аварийности влияют загруженность дорог и спешка, когда водители выбирают слишком высокую скорость движения.

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В период с 1 по 23 декабря в ДТП на дорогах Тюменской области погибли 17 человек. Такие данные в ходе пресс-конференции озвучил начальник регионального управления ГАИ Андрей Миллер. «У нас в текущем году в декабре 17 человек погибли в результате дорожно-транспортных происшествий. В прошлом году декабрь характеризовался показателем 22 погибших», — заявил Миллер тюменским журналистам. Он добавил, что чаще всего люди попадают в смертельные ДТП из-за человеческого фактора. На уровень аварийности влияют загруженность дорог и спешка, когда водители выбирают слишком высокую скорость движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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