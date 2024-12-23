Курганские археологи изучают останки людей кротовской культуры. Фото

24 декабря 2024 в 13:46 Размер текста - 17 +

Студенты-археологи из КГУ уехали на раскопки в Омск (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Археологи из Курганского государственного университета (КГУ) приступили к изучению уникального археологического памятника — Омской стоянки. Там ученые изучают останки людей кротовской культуры. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-центре КГУ. «Исследуемая территория расположена практически в центре современного мегаполиса, и, как следствие, испытывает значительное антропогенное воздействие. Сегодня территория памятника практически по всей площади перекрыта современными напластованиями мощностью до двух метров, но под ними находится нетронутый памятник, — рассказывает руководитель археологической лаборатории КГУ Игорь Новиков. По мнению геологов, в прошлом на месте Омской стоянки мог существовать остров, созданный руслом реки Иртыш. Сегодня это место известно как государственный заповедник «Птичья гавань», которое является важным местом для гнездования различных видов птиц. Исследования Омской стоянки начались еще в 1927 году и продолжаются до сих пор. Недавние раскопки показали, что в период ранней бронзы здесь проживали представители кротовской культуры. Среди находок — каменные орудия, фрагменты керамических сосудов и кости животных. На данный момент полевые работы приостановлены из-за зимних условий, но археологи КГУ активно занимаются обработкой уже полученных материалов. Исследования возобновятся с наступлением благоприятных погодных условий, что позволит продолжить изучение этого значимого археологического памятника. Курганские археологи уехали на раскопки в Омск Курганский государственный университет Археологи из КГУ изучают останки людей кротовской культуры Курганский государственный университет Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Археологи из Курганского государственного университета (КГУ) приступили к изучению уникального археологического памятника — Омской стоянки. Там ученые изучают останки людей кротовской культуры. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-центре КГУ. «Исследуемая территория расположена практически в центре современного мегаполиса, и, как следствие, испытывает значительное антропогенное воздействие. Сегодня территория памятника практически по всей площади перекрыта современными напластованиями мощностью до двух метров, но под ними находится нетронутый памятник, — рассказывает руководитель археологической лаборатории КГУ Игорь Новиков. По мнению геологов, в прошлом на месте Омской стоянки мог существовать остров, созданный руслом реки Иртыш. Сегодня это место известно как государственный заповедник «Птичья гавань», которое является важным местом для гнездования различных видов птиц. Исследования Омской стоянки начались еще в 1927 году и продолжаются до сих пор. Недавние раскопки показали, что в период ранней бронзы здесь проживали представители кротовской культуры. Среди находок — каменные орудия, фрагменты керамических сосудов и кости животных. На данный момент полевые работы приостановлены из-за зимних условий, но археологи КГУ активно занимаются обработкой уже полученных материалов. Исследования возобновятся с наступлением благоприятных погодных условий, что позволит продолжить изучение этого значимого археологического памятника.