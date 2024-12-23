Тюменские власти объяснили, для кого купили «трешку» за 25 миллионов рублей

Управление делами правительства Тюменской области купило трехкомнатную квартиру за 25 миллионов рублей, чтобы предоставить ее бюджетникам по договору служебного найма. Об этом URA.RU сообщили в инфоцентре регионального правительства. Ранее сообщалось, что приобретенное жилье находится в областной столице в ЖК «Правобережный».
«Приобретение жилых помещений осуществляется с целью дальнейшего предоставления их работникам бюджетных учреждений федерального и областного значения (врачи, сотрудники полиции, Росгвардии и пр.) по договорам служебного найма и договорам коммерческого найма. <…> Решения о предоставлении жилых помещений будут приниматься Комиссией по рассмотрению документов о предоставлении жилых помещений из жилищного фонда Тюменской области», — рассказали агентству в инфоцентре.
Ранее URA.RU писало, что купленная квартира находится на 11-м этаже 19-этажного дома. В помещении три комнаты и три санузла. Общая площадь недвижимости составляет 131,4 квадратный метр.
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Управление делами правительства Тюменской области купило трехкомнатную квартиру за 25 миллионов рублей, чтобы предоставить ее бюджетникам по договору служебного найма. Об этом URA.RU сообщили в инфоцентре регионального правительства. Ранее сообщалось, что приобретенное жилье находится в областной столице в ЖК «Правобережный». «Приобретение жилых помещений осуществляется с целью дальнейшего предоставления их работникам бюджетных учреждений федерального и областного значения (врачи, сотрудники полиции, Росгвардии и пр.) по договорам служебного найма и договорам коммерческого найма. <…> Решения о предоставлении жилых помещений будут приниматься Комиссией по рассмотрению документов о предоставлении жилых помещений из жилищного фонда Тюменской области», — рассказали агентству в инфоцентре. Ранее URA.RU писало, что купленная квартира находится на 11-м этаже 19-этажного дома. В помещении три комнаты и три санузла. Общая площадь недвижимости составляет 131,4 квадратный метр.