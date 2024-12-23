Общество Тюменские власти объяснили, для кого купили «трешку» за 25 миллионов рублей Тюменское правительство купило квартиру за 25 миллионов рублей для бюджетников 24 декабря 2024 в 14:17 Размер текста - 17 + Общая площадь недвижимости составляет 131,4 квадратный метр Фото: Денис Моргунов © URA.RU Управление делами правительства Тюменской области купило трехкомнатную квартиру за 25 миллионов рублей, чтобы предоставить ее бюджетникам по договору служебного найма. Об этом URA.RU сообщили в инфоцентре регионального правительства. Ранее сообщалось, что приобретенное жилье находится в областной столице в ЖК «Правобережный». «Приобретение жилых помещений осуществляется с целью дальнейшего предоставления их работникам бюджетных учреждений федерального и областного значения (врачи, сотрудники полиции, Росгвардии и пр.) по договорам служебного найма и договорам коммерческого найма. <…> Решения о предоставлении жилых помещений будут приниматься Комиссией по рассмотрению документов о предоставлении жилых помещений из жилищного фонда Тюменской области», — рассказали агентству в инфоцентре. Ранее URA.RU писало, что купленная квартира находится на 11-м этаже 19-этажного дома. В помещении три комнаты и три санузла. Общая площадь недвижимости составляет 131,4 квадратный метр. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Управление делами правительства Тюменской области купило трехкомнатную квартиру за 25 миллионов рублей, чтобы предоставить ее бюджетникам по договору служебного найма. Об этом URA.RU сообщили в инфоцентре регионального правительства. Ранее сообщалось, что приобретенное жилье находится в областной столице в ЖК «Правобережный». «Приобретение жилых помещений осуществляется с целью дальнейшего предоставления их работникам бюджетных учреждений федерального и областного значения (врачи, сотрудники полиции, Росгвардии и пр.) по договорам служебного найма и договорам коммерческого найма. <…> Решения о предоставлении жилых помещений будут приниматься Комиссией по рассмотрению документов о предоставлении жилых помещений из жилищного фонда Тюменской области», — рассказали агентству в инфоцентре. Ранее URA.RU писало, что купленная квартира находится на 11-м этаже 19-этажного дома. В помещении три комнаты и три санузла. Общая площадь недвижимости составляет 131,4 квадратный метр. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям