23 декабря 2024

Тюменские власти объяснили, для кого купили «трешку» за 25 миллионов рублей

Тюменское правительство купило квартиру за 25 миллионов рублей для бюджетников
© Служба новостей «URA.RU»
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Общая площадь недвижимости составляет 131,4 квадратный метр Фото:

Управление делами правительства Тюменской области купило трехкомнатную квартиру за 25 миллионов рублей, чтобы предоставить ее бюджетникам по договору служебного найма. Об этом URA.RU сообщили в инфоцентре регионального правительства. Ранее сообщалось, что приобретенное жилье находится в областной столице в ЖК «Правобережный».

«Приобретение жилых помещений осуществляется с целью дальнейшего предоставления их работникам бюджетных учреждений федерального и областного значения (врачи, сотрудники полиции, Росгвардии и пр.) по договорам служебного найма и договорам коммерческого найма. <…> Решения о предоставлении жилых помещений будут приниматься Комиссией по рассмотрению документов о предоставлении жилых помещений из жилищного фонда Тюменской области», — рассказали агентству в инфоцентре.

Ранее URA.RU писало, что купленная квартира находится на 11-м этаже 19-этажного дома. В помещении три комнаты и три санузла. Общая площадь недвижимости составляет 131,4 квадратный метр.

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Управление делами правительства Тюменской области купило трехкомнатную квартиру за 25 миллионов рублей, чтобы предоставить ее бюджетникам по договору служебного найма. Об этом URA.RU сообщили в инфоцентре регионального правительства. Ранее сообщалось, что приобретенное жилье находится в областной столице в ЖК «Правобережный». «Приобретение жилых помещений осуществляется с целью дальнейшего предоставления их работникам бюджетных учреждений федерального и областного значения (врачи, сотрудники полиции, Росгвардии и пр.) по договорам служебного найма и договорам коммерческого найма. <…> Решения о предоставлении жилых помещений будут приниматься Комиссией по рассмотрению документов о предоставлении жилых помещений из жилищного фонда Тюменской области», — рассказали агентству в инфоцентре. Ранее URA.RU писало, что купленная квартира находится на 11-м этаже 19-этажного дома. В помещении три комнаты и три санузла. Общая площадь недвижимости составляет 131,4 квадратный метр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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