В Челябинске арендные квартиры под Новый год подорожали в полтора раза

В Челябинске квартиры, сдаваемые в аренду на 31 декабря, подорожали в 1,5 раза. Цены выросли с 2 800 до 4 300 тысяч рублей за объект. Об этом 24 декабря сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске средняя наценка аренды квартир 31 декабря составила 1,5 раза. Цены выросли с 2 800 рублей до 4 300 рублей за объект», — сообщается на сайте «Циан Аналитика».
При этом больше всего по России цены на аренду квартир в новогоднюю ночь подорожали в Нижнем Новгороде (3,2 раза) и в Омске (1,4 раза). В среднем по стране под Новый год подобная недвижимость выросла в 2,1 раза. Самые высокие расценки — в туристических локациях, таких как Казань и Нижний Новгород. Там арендовать квартиру на новогоднюю ночь стоит более 9 000 рублей.
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