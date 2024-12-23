23 декабря 2024

Два подростка из Тобольска обвиняются в совершении теракта. Видео

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, балаклава, спецоперация, обыск
Детей задержали сотрудники ФСБ и полицейские Фото:

Двум подросткам из Тобольска (Тюменская область) предъявлено обвинение в совершении теракта на железной дороге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«В Тюменской области предъявлено обвинение двоим несовершеннолетним, совершившим террористический акт на железной дороге. По версии следствия, в конце декабря подростки совершили поджог железнодорожного снегоуборщика на станции „Тобольск“ Свердловской железной дороги. Обвиняемые были задержаны сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области и управления на транспорте МВД по УрФО», — рассказали в пресс-службе.

Действия подростков подпадают под п. «а» ч. 2 статьи 205 УК РФ. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

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Двум подросткам из Тобольска (Тюменская область) предъявлено обвинение в совершении теракта на железной дороге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России. «В Тюменской области предъявлено обвинение двоим несовершеннолетним, совершившим террористический акт на железной дороге. По версии следствия, в конце декабря подростки совершили поджог железнодорожного снегоуборщика на станции „Тобольск“ Свердловской железной дороги. Обвиняемые были задержаны сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области и управления на транспорте МВД по УрФО», — рассказали в пресс-службе. Действия подростков подпадают под п. «а» ч. 2 статьи 205 УК РФ. Им грозит до 20 лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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