Происшествия Криминал Два подростка из Тобольска обвиняются в совершении теракта. Видео 24 декабря 2024 в 14:07 Размер текста - 17 + Детей задержали сотрудники ФСБ и полицейские Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Двум подросткам из Тобольска (Тюменская область) предъявлено обвинение в совершении теракта на железной дороге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России. «В Тюменской области предъявлено обвинение двоим несовершеннолетним, совершившим террористический акт на железной дороге. По версии следствия, в конце декабря подростки совершили поджог железнодорожного снегоуборщика на станции „Тобольск“ Свердловской железной дороги. Обвиняемые были задержаны сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области и управления на транспорте МВД по УрФО», — рассказали в пресс-службе. Действия подростков подпадают под п. «а» ч. 2 статьи 205 УК РФ. Им грозит до 20 лет лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Двум подросткам из Тобольска (Тюменская область) предъявлено обвинение в совершении теракта на железной дороге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России. «В Тюменской области предъявлено обвинение двоим несовершеннолетним, совершившим террористический акт на железной дороге. По версии следствия, в конце декабря подростки совершили поджог железнодорожного снегоуборщика на станции „Тобольск“ Свердловской железной дороги. Обвиняемые были задержаны сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области и управления на транспорте МВД по УрФО», — рассказали в пресс-службе. Действия подростков подпадают под п. «а» ч. 2 статьи 205 УК РФ. Им грозит до 20 лет лишения свободы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям