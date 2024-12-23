Двум подросткам из Тобольска (Тюменская область) предъявлено обвинение в совершении теракта на железной дороге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
«В Тюменской области предъявлено обвинение двоим несовершеннолетним, совершившим террористический акт на железной дороге. По версии следствия, в конце декабря подростки совершили поджог железнодорожного снегоуборщика на станции „Тобольск“ Свердловской железной дороги. Обвиняемые были задержаны сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области и управления на транспорте МВД по УрФО», — рассказали в пресс-службе.
Действия подростков подпадают под п. «а» ч. 2 статьи 205 УК РФ. Им грозит до 20 лет лишения свободы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!