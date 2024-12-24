В ГАИ раскрыли, где можно безнаказанно устраивать гонки в Тюмени

Тюменским любителям дрифта разрешили устраивать гонки на двух площадках

Андрей Миллер провел последнюю в 2024 году пресс-конференцию Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU

В Тюмени есть две площадки, где любители дрифта могут устраивать свои заезды. Об этом отвечая на вопрос журналистов во время пресс-конференции рассказал глава областной Госавтоинспекции Андрей Миллер. Он уточнил, что они находятся на Озере чемпионов и Андреевском озере.

«Есть места, где такая возможность у любителей поездить есть. Это у нас Озеро чемпионов и Андреевское озеро. Такая возможность есть, это наши коллеги, с которыми мы давно работаем по автоспорту. Создаются условия, создаются места, где это безопасно и подконтрольно можно делать», — отметил глава тюменской Госавтоинспекции.

Он добавил, что в ГАИ каждую неделю поступают жалобы на гонщиков, устраивающих нелегальные заезды на улицах и парковках крупных ЖК, а также возле торговых центров Тюмени. Силовики реагируют на такие сигналы, к местам ЧП направляют наряды ДПС, которые на месте работают с нарушителями.

Ранее URA.RU писало о том, что водители на дорогих иномарках устраивают ночные гонки на парковках новых ЖК в заречной части Тюмени. При этом, на претензии местных жителей они никак не реагируют.