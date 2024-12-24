Продюсер Горенбург получил три президентских гранта, как и десяток других команд

22 проекта из Свердловской области получили гранты Фонда культурных инициатив
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Фестиваль Ural Music Night. Екатеринбург, ночь музыки, ural music night, umn
В этом году пройдет не только музыкальный, но и танцевальный фестиваль Фото:

Президентский фонд культурных инициатив проспонсирует 22 культурных мероприятия, которые пройдут в 2025 году в Свердловской области. Например, продюсерский центр «ЛАД» под руководством Евгения Горенбурга получит три гранта: на «Ночь музыки» (31,1 млн рублей), Ural Music Volunteer Crew (698 тысяч рублей) и новый проект — «Ночь танца» (6,9 млн рублей).

На сайте фонда указано, что финансовую поддержку также получит команда «Антихрупкость» (9,7 млн рублей) — креативщики проведут лабораторию в городе Ликино-Дулево, поселке Вербилки и селе Гжель, а после на предприятиях народных промыслов создадут линейки прототипов продуктов. Планируется съемка двух документальных фильмов — о промышленниках и меценатах Поклевских-Козелл (6,7 млн) и деревянном зодчестве в Екатеринбурге (5,7 млн).

В планах провести «Фабрику сказок» (999 тысяч рублей), где дети от 8 до 12 лет будут учиться написанию сказок, создавать иллюстрации для них в нейросетях, а после публиковать ролики в соцсетях и на телеканале ОТВ. Издание «Аргументы и Факты Урал» займется сбором информации о культурном наследии малых городов Свердловской области в проекте «Городская палитра: стены говорят» (6,6 млн рублей).

Также пройдут различные фестивали: хорового искусства «Пасха Велия», оркестров народных инструментов, «Дни архитектурного наследия», «Приношение Мастерам. Вольф Усминский», Неделя уральского кино. Намечены «Квартирник ФАНАтека», где выступят уральские музыканты, концерт-акция «Во имя мира на Земле» к 80-летию Победы с участием воспитанников школ искусств.

Под Нижним Тагилом планируют развивать театрально-краеведческий проект «Милые зеленые горы»: с его помощью будут популяризировать творчество Дмитрия Мамина-Сибиряка. Здесь же попробуют возродить народный праздник «Заговельнички». Примерно 1,5 млн рублей выделено на создание «Бажовского словаря», а 6,9 млн рублей — на проект «Песня о Родине», в котором будут продвигать творчество композитора Евгения Родыгина, такую же сумму выделили на «Русские Урала: возвращение в традицию».

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Президентский фонд культурных инициатив проспонсирует 22 культурных мероприятия, которые пройдут в 2025 году в Свердловской области. Например, продюсерский центр «ЛАД» под руководством Евгения Горенбурга получит три гранта: на «Ночь музыки» (31,1 млн рублей), Ural Music Volunteer Crew (698 тысяч рублей) и новый проект — «Ночь танца» (6,9 млн рублей). На сайте фонда указано, что финансовую поддержку также получит команда «Антихрупкость» (9,7 млн рублей) — креативщики проведут лабораторию в городе Ликино-Дулево, поселке Вербилки и селе Гжель, а после на предприятиях народных промыслов создадут линейки прототипов продуктов. Планируется съемка двух документальных фильмов — о промышленниках и меценатах Поклевских-Козелл (6,7 млн) и деревянном зодчестве в Екатеринбурге (5,7 млн). В планах провести «Фабрику сказок» (999 тысяч рублей), где дети от 8 до 12 лет будут учиться написанию сказок, создавать иллюстрации для них в нейросетях, а после публиковать ролики в соцсетях и на телеканале ОТВ. Издание «Аргументы и Факты Урал» займется сбором информации о культурном наследии малых городов Свердловской области в проекте «Городская палитра: стены говорят» (6,6 млн рублей). Также пройдут различные фестивали: хорового искусства «Пасха Велия», оркестров народных инструментов, «Дни архитектурного наследия», «Приношение Мастерам. Вольф Усминский», Неделя уральского кино. Намечены «Квартирник ФАНАтека», где выступят уральские музыканты, концерт-акция «Во имя мира на Земле» к 80-летию Победы с участием воспитанников школ искусств. Под Нижним Тагилом планируют развивать театрально-краеведческий проект «Милые зеленые горы»: с его помощью будут популяризировать творчество Дмитрия Мамина-Сибиряка. Здесь же попробуют возродить народный праздник «Заговельнички». Примерно 1,5 млн рублей выделено на создание «Бажовского словаря», а 6,9 млн рублей — на проект «Песня о Родине», в котором будут продвигать творчество композитора Евгения Родыгина, такую же сумму выделили на «Русские Урала: возвращение в традицию».
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© Служба новостей «URA.RU»
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