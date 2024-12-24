Госэкспертиза одобрила строительство нового отеля на челябинском курорте

24 декабря 2024 в 15:22 Размер текста - 17 +

Проект нового отеля госэкспертиза одобрила 24 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Миассе Челябинской области на горнолыжном курорте «Солнечная долина» построят отель «Sunny Valley-15». Проект был одобрен 24 декабря, сообщается на сайте госреестра. «В Челябинской области, в городе Миассе, на железнодорожной станции Сыростан, Известная, планируется строительство отеля „Sunny Valley-15“. Проект одобрен госэкспертизой 24 декабря», — сообщается на сайте госреестра. Согласно документации, строить отель будет ООО СЗ «Инвестиционная строительная компания «Строй Сити». Согласно сервису СБИС, владелец компании — Константин Губин, директор — Сергей Поволоцкий. Одним из владельцев и учредителей компании ранее являлся совладелец ГЛК «Солнечная долина» Олег Сиротин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Миассе Челябинской области на горнолыжном курорте «Солнечная долина» построят отель «Sunny Valley-15». Проект был одобрен 24 декабря, сообщается на сайте госреестра. «В Челябинской области, в городе Миассе, на железнодорожной станции Сыростан, Известная, планируется строительство отеля „Sunny Valley-15“. Проект одобрен госэкспертизой 24 декабря», — сообщается на сайте госреестра. Согласно документации, строить отель будет ООО СЗ «Инвестиционная строительная компания «Строй Сити». Согласно сервису СБИС, владелец компании — Константин Губин, директор — Сергей Поволоцкий. Одним из владельцев и учредителей компании ранее являлся совладелец ГЛК «Солнечная долина» Олег Сиротин.