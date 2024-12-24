Госэкспертиза одобрила строительство нового отеля на челябинском курорте

В Миассе Челябинской области на горнолыжном курорте «Солнечная долина» построят отель «Sunny Valley-15». Проект был одобрен 24 декабря, сообщается на сайте госреестра.
«В Челябинской области, в городе Миассе, на железнодорожной станции Сыростан, Известная, планируется строительство отеля „Sunny Valley-15“. Проект одобрен госэкспертизой 24 декабря», — сообщается на сайте госреестра.
Согласно документации, строить отель будет ООО СЗ «Инвестиционная строительная компания «Строй Сити». Согласно сервису СБИС, владелец компании — Константин Губин, директор — Сергей Поволоцкий. Одним из владельцев и учредителей компании ранее являлся совладелец ГЛК «Солнечная долина» Олег Сиротин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!