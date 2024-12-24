Госэкспертиза одобрила строительство нового отеля на челябинском курорте

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Соглашение о сотрудничестве в сфере развития внутреннего туризма заключили Челябинская, Курганская и Тюменская области. Челябинск , отель, гостиница, солнечная долина
Проект нового отеля госэкспертиза одобрила 24 декабря Фото:

В Миассе Челябинской области на горнолыжном курорте «Солнечная долина» построят отель «Sunny Valley-15». Проект был одобрен 24 декабря, сообщается на сайте госреестра.

«В Челябинской области, в городе Миассе, на железнодорожной станции Сыростан, Известная, планируется строительство отеля „Sunny Valley-15“. Проект одобрен госэкспертизой 24 декабря», — сообщается на сайте госреестра.

Согласно документации, строить отель будет ООО СЗ «Инвестиционная строительная компания «Строй Сити». Согласно сервису СБИС, владелец компании — Константин Губин, директор — Сергей Поволоцкий. Одним из владельцев и учредителей компании ранее являлся совладелец ГЛК «Солнечная долина» Олег Сиротин.

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В Миассе Челябинской области на горнолыжном курорте «Солнечная долина» построят отель «Sunny Valley-15». Проект был одобрен 24 декабря, сообщается на сайте госреестра. «В Челябинской области, в городе Миассе, на железнодорожной станции Сыростан, Известная, планируется строительство отеля „Sunny Valley-15“. Проект одобрен госэкспертизой 24 декабря», — сообщается на сайте госреестра. Согласно документации, строить отель будет ООО СЗ «Инвестиционная строительная компания «Строй Сити». Согласно сервису СБИС, владелец компании — Константин Губин, директор — Сергей Поволоцкий. Одним из владельцев и учредителей компании ранее являлся совладелец ГЛК «Солнечная долина» Олег Сиротин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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