В гараже под снос нашли столетний памятник с могилы умершей при родах тюменки

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Текутьевское кладбище. Тюмень, могила, могильный крест, кладбище, крест могильный, текутьевское кладбище
Надгробие ранее находилось на историческом Текутьевском кладбище Фото:

В Тюмени в одном из заброшенных гаражей обнаружили столетний памятник с могилы девушки, умершей при родах более 100 лет назад, который ранее находился на Текутьевском кладбище. Об этом сообщают журналисты.

«Во время подготовки материала о сносе гаражей в зоне КРТ в одном из строений был найден памятник. Как оказалось, он ранее находился на Текутьевском кладбище, на могиле 18-летней девушки, которая умерла в 1912 году при родах», — сообщает 72.ru.

Эксперты изучили надгробие и установили имя почившей. Ей оказалась Аполлинария Карташева. В настоящее время в МКУ «Некрополь» написано заявление, чтобы памятник вернулся на место. Как он оказался в гараже — неизвестно.

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В Тюмени в одном из заброшенных гаражей обнаружили столетний памятник с могилы девушки, умершей при родах более 100 лет назад, который ранее находился на Текутьевском кладбище. Об этом сообщают журналисты. «Во время подготовки материала о сносе гаражей в зоне КРТ в одном из строений был найден памятник. Как оказалось, он ранее находился на Текутьевском кладбище, на могиле 18-летней девушки, которая умерла в 1912 году при родах», — сообщает 72.ru. Эксперты изучили надгробие и установили имя почившей. Ей оказалась Аполлинария Карташева. В настоящее время в МКУ «Некрополь» написано заявление, чтобы памятник вернулся на место. Как он оказался в гараже — неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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