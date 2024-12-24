В гараже под снос нашли столетний памятник с могилы умершей при родах тюменки

Надгробие ранее находилось на историческом Текутьевском кладбище Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени в одном из заброшенных гаражей обнаружили столетний памятник с могилы девушки, умершей при родах более 100 лет назад, который ранее находился на Текутьевском кладбище. Об этом сообщают журналисты.

«Во время подготовки материала о сносе гаражей в зоне КРТ в одном из строений был найден памятник. Как оказалось, он ранее находился на Текутьевском кладбище, на могиле 18-летней девушки, которая умерла в 1912 году при родах», — сообщает 72.ru.

Эксперты изучили надгробие и установили имя почившей. Ей оказалась Аполлинария Карташева. В настоящее время в МКУ «Некрополь» написано заявление, чтобы памятник вернулся на место. Как он оказался в гараже — неизвестно.