С хрустальными люстрами и БДСМ аксессуарами: какое жилье сдают в Перми на Новый год. Видео

В Перми стоимость квартир и домов на новогоднюю ночь доходит до 40 тысяч рублей

25 декабря 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Свободных квартир и домов осталось не так много Фото: Анастасия Соргина © URA.RU В Перми и ее окрестностях большинство домов и квартир для вечеринок на Новый год уже давно забронированы. По словам представителя агентства посуточной аренды недвижимости, хорошие варианты разбирают еще летом. Но снять жилье на новогоднюю ночь еще можно. Как выглядят самые дорогие квартиры и дома, и сколько они стоят — в материале URA.RU. Дом с банкетным залом за 40 тысяч рублей Один из самых дорогих домов, который свободен в новогоднюю ночь, сдают за 40 тысяч рублей. В нем есть банкетный зал и три комнаты со спальными местами. Как пояснил владелец дома корреспонденту агентства, цена указана за 20 человек. В доме может поместиться больше посетителей, но за них придется доплатить. Находится этот коттедж в селе Фролы. В дом обставлен только самым необходимым страница базы отдыха «Аверс» в соцсети «ВКонаткте» Шале с парной за 25 тысяч рублей По данным сайта «Авито», в ночь с 31 декабря на 1 января в Перми свободен еще один коттедж. Он находится в микрорайоне Закамск. За ночь владелец просит 25 тысяч рублей. В коттедже помещается до 15 человек. Есть парная, купель и комната отдыха с массажным креслом. Из развлечений имеется бильярдный стол, караоке и игровая консоль Sоny РlаyStаtiоn. Дом построен в стиле шале. В доме несколько зон для отдыха сайт «Авито» «Однушка» в центре за 25 тысяч рублей Самая дорогая квартира на сайте «Авито», которую сдают на новогоднюю ночь, стоит 25 тысяч рублей за сутки. Речь идет об однокомнатной квартире в центре города площадью 34 квадратных метра. В ней есть один диван, стол с шестью табуреткам и кухня с необходимой техникой и посудой. Небольшую квартиру сдают по цене дома сайт «Авито» Квартира как у блогеров за 25 тысяч рублей Четырехкомнатная квартира рядом с набережной Камы тоже сдается за 25 тысяч рублей в сутки. По данным «Авито», она свободна в новогоднюю ночь. Но арендовать ее можно только на срок от двух суток, поэтому минимальная плата за нее — 50 тысяч рублей. Владелец отмечает, что в квартире сделан стильный ремонт как на фотографиях блогеров в популярной социальной сети. На лоджии — панорамные окна в пол, в ванной установлено джакузи, а на потолках висят хрустальные люстры. По словам владельца, квартиру часто арендуют для фотосессий сайт «Авито» БДСМ-квартира за 9,5 тысячи рублей Еще один необычный объект, который доступен для бронирования на Новый год — квартира, оформленная в стиле БДСМ. За ночь владелец просит 9,5 тысячи рублей. Площадь квартиры всего 37 квадрантных метров. Отдельной кухни в ней нет, но есть зона с микроволновкой и холодильником. Игрушки и атрибутика в стиле БДСМ входят в стоимость. В квартире имеются атрибуты БДСМ сайт «Авито» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми и ее окрестностях большинство домов и квартир для вечеринок на Новый год уже давно забронированы. По словам представителя агентства посуточной аренды недвижимости, хорошие варианты разбирают еще летом. Но снять жилье на новогоднюю ночь еще можно. Как выглядят самые дорогие квартиры и дома, и сколько они стоят — в материале URA.RU. Один из самых дорогих домов, который свободен в новогоднюю ночь, сдают за 40 тысяч рублей. В нем есть банкетный зал и три комнаты со спальными местами. Как пояснил владелец дома корреспонденту агентства, цена указана за 20 человек. В доме может поместиться больше посетителей, но за них придется доплатить. Находится этот коттедж в селе Фролы. По данным сайта «Авито», в ночь с 31 декабря на 1 января в Перми свободен еще один коттедж. Он находится в микрорайоне Закамск. За ночь владелец просит 25 тысяч рублей. В коттедже помещается до 15 человек. Есть парная, купель и комната отдыха с массажным креслом. Из развлечений имеется бильярдный стол, караоке и игровая консоль Sоny РlаyStаtiоn. Дом построен в стиле шале. Самая дорогая квартира на сайте «Авито», которую сдают на новогоднюю ночь, стоит 25 тысяч рублей за сутки. Речь идет об однокомнатной квартире в центре города площадью 34 квадратных метра. В ней есть один диван, стол с шестью табуреткам и кухня с необходимой техникой и посудой. Четырехкомнатная квартира рядом с набережной Камы тоже сдается за 25 тысяч рублей в сутки. По данным «Авито», она свободна в новогоднюю ночь. Но арендовать ее можно только на срок от двух суток, поэтому минимальная плата за нее — 50 тысяч рублей. Владелец отмечает, что в квартире сделан стильный ремонт как на фотографиях блогеров в популярной социальной сети. На лоджии — панорамные окна в пол, в ванной установлено джакузи, а на потолках висят хрустальные люстры. Еще один необычный объект, который доступен для бронирования на Новый год — квартира, оформленная в стиле БДСМ. За ночь владелец просит 9,5 тысячи рублей. Площадь квартиры всего 37 квадрантных метров. Отдельной кухни в ней нет, но есть зона с микроволновкой и холодильником. Игрушки и атрибутика в стиле БДСМ входят в стоимость.