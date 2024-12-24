В Госдуме хотят увеличить время перерыва на работе для кормления детей

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий увеличить перерыв для кормления ребенка до двух часов. Текст опубликован в базе законопроектов.
«Законопроектом предлагается увеличить длительность дополнительного перерыва для кормления ребенка до 90 минут (при наличии у женщины одного ребенка в возрасте до полутора лет) или до двух часов (при наличии у женщины двух и более детей в возрасте до полутора лет)», — говорится в тексте документа. Он имеется в распоряжении URA.RU.
По действующим нормам Трудового кодекса, женщина, имеющая детей в возрасте до полутора лет, имеет право на 30-минутный перерыв для кормления ребенка. Однако, как правило, этого времени недостаточно, следует из пояснительной записки к законопроекту. В крупном мегаполисе этого времени не хватает даже для того, чтобы женщина могла просто доехать до дома и вернуться на рабочее место.
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