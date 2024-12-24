В центре Перми гастробар продают по цене комнаты в общежитии

В центре Перми на продажу повторно выставлен гастробар Shtopor общей площадью 109 квадратных метров. Цена готового бизнеса составляет 800 тысяч рублей. Для сравнения — столько же в Перми стоит комната в общежитии.
«В помещении есть все необходимое для работы. Это холодильники, фритюр, печь для пиццы, морозильная камера, две индукционные плиты. Также в заведении есть видеонаблюдение, интернет, кондиционер, два телевизора, полный комплект мебели, специализированная посуда. Цена гастробара составляет 800 тысяч рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
Объект впервые выставили на продажу в феврале 2024 года. Тогда его цена составляла 1,4 млн рублей. По данным сервиса «ДубльГИС», заведение общепита специализируется на приготовлении мясных блюд и гренок.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми по цене квартиры продают фитнес-центр. Готовый бизнес находится в одном из жилых комплексов города, а стоимость составляет 6,5 млн рублей.
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