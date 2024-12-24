В центре Перми гастробар продают по цене комнаты в общежитии

В Перми за 800 тысяч рублей продают гастробар Shtopor
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость готового бизнеса составляет 800 тысяч рублей
Стоимость готового бизнеса составляет 800 тысяч рублей Фото:

В центре Перми на продажу повторно выставлен гастробар Shtopor общей площадью 109 квадратных метров. Цена готового бизнеса составляет 800 тысяч рублей. Для сравнения — столько же в Перми стоит комната в общежитии.

«В помещении есть все необходимое для работы. Это холодильники, фритюр, печь для пиццы, морозильная камера, две индукционные плиты. Также в заведении есть видеонаблюдение, интернет, кондиционер, два телевизора, полный комплект мебели, специализированная посуда. Цена гастробара составляет 800 тысяч рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Объект впервые выставили на продажу в феврале 2024 года. Тогда его цена составляла 1,4 млн рублей. По данным сервиса «ДубльГИС», заведение общепита специализируется на приготовлении мясных блюд и гренок.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми по цене квартиры продают фитнес-центр. Готовый бизнес находится в одном из жилых комплексов города, а стоимость составляет 6,5 млн рублей.

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В центре Перми на продажу повторно выставлен гастробар Shtopor общей площадью 109 квадратных метров. Цена готового бизнеса составляет 800 тысяч рублей. Для сравнения — столько же в Перми стоит комната в общежитии. «В помещении есть все необходимое для работы. Это холодильники, фритюр, печь для пиццы, морозильная камера, две индукционные плиты. Также в заведении есть видеонаблюдение, интернет, кондиционер, два телевизора, полный комплект мебели, специализированная посуда. Цена гастробара составляет 800 тысяч рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Объект впервые выставили на продажу в феврале 2024 года. Тогда его цена составляла 1,4 млн рублей. По данным сервиса «ДубльГИС», заведение общепита специализируется на приготовлении мясных блюд и гренок. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми по цене квартиры продают фитнес-центр. Готовый бизнес находится в одном из жилых комплексов города, а стоимость составляет 6,5 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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