Сколько россияне сейчас отдают за ипотеку и от чего зависит платеж

Средний ипотечный платеж в России составляет 43,4 тысячи рублей

24 декабря 2024 в 23:05 Размер текста - 17 +

В России жители новостроек платят по ипотеке меньше, чем обладатели жилья на вторичном рынке Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Средний ипотечный платеж в России составляет 43,4 тысячи рублей. Это следует из данных сервиса Сбербанка «Домклик», предоставленных URA.RU. При этом жители новостроек платят меньше, чем обладатели жилья на вторичном рынке. Данные от сервиса «Домклик» указывают на то, что в некоторых регионах платеж по ипотеке лишь незначительно превышает месячную стоимость аренды жилья — в пределах 10%. В частности, в Санкт-Петербурге, Свердловской и Нижегородской областях разница составляет всего 2—7%. Это делает ипотеку более привлекательной для потребителей в этих регионах. «Таким образом, ежемесячная выгода в пользу ипотеки составляет около 10 тысяч рублей или 16%», — уточнили в пресс-службе Сбербанка. В то время как средний ипотечный платеж по России составляет 43,4 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге, Свердловской и Нижегородской областях разница в платеже по ипотеке составляет всего 2-7% Инфографика URA.RU Как в разговоре с URA.RU отметила президент Академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко, доступность жилья в России более зависит от стоимости квадратного метра и размера среднего платежа, чем от условий ипотеки. «Выгодно брать ипотеку, если ипотечный платеж не на много превышает арендную плату за аналогичную по характеристикам квартиру. Например, если аренда квартиры в Москве стоит 50 тысяч рублей, то за аналогичную квартиру в ипотеку банку нужно будет отдать 150 тысяч рублей», — поделилась эксперт. Выгодно брать ипотеку, если платеж не на много превышает арендную плату за аналогичную по характеристикам квартиру Инфографика URA.RU Средний ипотечный платеж по России составляет 43,4 тысячи рублей. Инфографика URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Средний ипотечный платеж в России составляет 43,4 тысячи рублей. Это следует из данных сервиса Сбербанка «Домклик», предоставленных URA.RU. При этом жители новостроек платят меньше, чем обладатели жилья на вторичном рынке. Данные от сервиса «Домклик» указывают на то, что в некоторых регионах платеж по ипотеке лишь незначительно превышает месячную стоимость аренды жилья — в пределах 10%. В частности, в Санкт-Петербурге, Свердловской и Нижегородской областях разница составляет всего 2—7%. Это делает ипотеку более привлекательной для потребителей в этих регионах. «Таким образом, ежемесячная выгода в пользу ипотеки составляет около 10 тысяч рублей или 16%», — уточнили в пресс-службе Сбербанка. В то время как средний ипотечный платеж по России составляет 43,4 тысячи рублей. Как в разговоре с URA.RU отметила президент Академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко, доступность жилья в России более зависит от стоимости квадратного метра и размера среднего платежа, чем от условий ипотеки. «Выгодно брать ипотеку, если ипотечный платеж не на много превышает арендную плату за аналогичную по характеристикам квартиру. Например, если аренда квартиры в Москве стоит 50 тысяч рублей, то за аналогичную квартиру в ипотеку банку нужно будет отдать 150 тысяч рублей», — поделилась эксперт.