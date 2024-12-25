Топ-пять самых неожиданных политических событий на Ямале в 2024 по версии URA.RU

Рокировки в правительственном аппарате ЯНАО сопровождались громкими арестами и отставками чиновников. «Под прицел» силовиков попадали и экс-замгубернатора и люди в «погонах». Однако не все решалось представителями силовых структур — на судьбу некоторых повлияли и кадровые решения внутри аппарата правительства. URA.RU восстановило хронологию громких политических событий и подготовило собственный топ пять резонансных историй, произошедших на Ямале за 2024 год.
Отставка мэра Нового Уренгоя
Самым неожиданным политическим решением по версии URA.RU в ЯНАО стало отставка и арест экс-мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова. Бывший глава покинул свой пост 28 июня. На момент его отставки существовало множество версий: в пресс-службе губернатора ЯНАО коротко сообщили, что глава Нового Уренгоя покидает пост по собственному желанию в связи с необходимостью решения других задач.
URA.RU 2 июля сообщило о том, что Воронова задержали, с ним работали силовики. По словам инсайдера, за ним приходили не в первый раз, но в региональном правительстве якобы ранее попросили отсрочку, чтобы успеть провести смену власти. На следующий день инсайд агентства подтвердился.
Фигурантами дела стали непосредственно экс-глава Нового Уренгоя Воронов, исполнительный директор ООО «Проектстройсервис» Григорий Нак, совладелец компании Максим Лясин и архитектор Эдуард Полянский. Бывший мэр попал под уголовное дело по получению взятки(УК РФ 290.6), остальные участники дела — по даче(УК РФ 291).
По версии следствия, Воронов, занимая должность заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, получил взятку от представителей организации. Плата предназначалась за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия и взаимосвязанных с ним организаций при заключении и исполнении государственных контрактов на территории ЯНАО. Взятка Воронов получал через дизайнерские услуги, представленные компанией «Проектстройсервис».
Обвиняемых в деле Воронова исполнительного директора ООО «Проектстройсервис» Григория Нака и совладельца компании Максима Лясина адвокаты просили отпустить Нака и Лясина под залог. Защита уточняла, что Лясин проявлял готовность сотрудничать со следствием: не препятствовал обыску в своей квартире и явился на допрос, а скрыться из страны у обвиняемого не получится, поскольку правоохранители изъяли его загранпаспорт.
Позже экс-мэр пытался уйти на СВО — он подал заявление на контракт с ВС РФ. «Андрей Воронов рассматривает возможность службы в армии как способ быть полезным России. Он искренне полагает, что сможет принести пользу своей стране на поле боя, вместо нахождения в следственном изоляторе», — сообщил адвокат Воронова Вячеслав Земчихин в разговоре с корреспондентом РИА Новости.
Сумма арестованного имущества у экс-главы Нового Уренгоя Андрея Воронова, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, составила 190 миллионов рублей. По словам главы СУ СК РФ Александра Бастрыкина, в 2020 году, в доме Воронова был бесплатно установлен бассейн. Строительно-монтажные работы по его установке, вменяемые экс-мэру Нового Уренгоя в качестве взятки, оцениваются в семь миллионов рублей.
Перестановки после ареста Андрея Воронова
После ареста Воронова, исполняющим обязанности главы Нового Уренгоя был назначен Антон Колодин. До избрания временным главой газовой столицы Колодин четыре года руководил администрацией Пуровского района ЯНАО.
После своего назначения, он начал усиливать команду администрации своими подчиненными. Место заместителя главы газовой столицы достанется действующему замначальника городского департамента строительства Руслану Мирсаяпову.
Антон Колодин считает, что оценку его деятельности должны давать люди и его непосредственный начальник — губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Он признался URA.RU, что если корректировки в работе новоуренгойских властей и были, то оказались незначительными и касались вопросов благоустройства. Мэр нацелен на глобальное озеленение и чистоту.
А экс-главврача Новоуренгойской ЦГБ Кирилла Трапезникова избрали главой Пуровского района ЯНАО. Источники URA.RU отмечают, что назначение Трапезникова выглядит идентичным вступлению в должность предыдущего главы района Антона Колодина. «Сделали первым замом и сразу назначили и.о . главы, позднее он поучаствует в конкурсе на должность. По такой же схеме в 2020 году на должность назначали предыдущего мэра Колодина», — пояснил агентству инсайдер в политблоке Ямала.
Отставка главы окружного департамента образования
Отставка бывшей главы департамента Марины Кравец произошла 26 ноября. Ранее источники агентства уже говорили о вероятном уходе с поста по ее желанию — однако она проработала еще год на должности главы департамента. Источники называли в прошлом году несколько причин, по которым она может уволиться — это проблемы в ямальской системе образования и отставка замгубернатора по соцвопросам Татьяны Бучковой, протеже которой является Кравец.
На ее место, по словам источников, должен быть назначен экс-ректор Хабаровского краевого института развития образования. Однако он перешел на службу в Еврейскую Автономную область.
«У Гузмана в ЕАО родственники, тут прошло его детство, да и ямальский климат значительно отличается от привычного ему. Директора депобра ЯНАО уже вряд ли назначат в этом году. Поговаривают, что структуру возглавит некий варяг из Тюмени», — сообщил агентству инсайдер.
Официальная причина ухода с поста — выход на пенсию. Временно исполняющим ее обязанности назначили заместитель директора Марат Ныкышов.
Обменять Porsche на свободу: арест главы УФНС
Арест главы ямальского управления федеральной налоговой службы Яны Калюжиной произошел в Москве 10 октября. Ее подозревают в получении взятки, которую она получила в виде автомобиля Porsche Cayenne стоимостью более 10 миллионов рублей. Задержали Калюжину в Салехарде и за день отправили в Москву, после чего ей вынесли приговор о задержании.
Задержанную по подозрению в получении взятки главу ямальского УФНС Яну Калюжину официально сняли с должности. Исполняющим обязанности назначен ее прежний заместитель Руслан Посунько.
До этого в офисах ФНС ЯНАО в Салехарде и Новом Уренгое проходили обыски: по версии источников агентства, Москва подозревает окружное отделение в коррупционном деле. Предварительная недоимка налогов, с компании-фигуранта дела о взятке начальнику УФНС по ЯНАО Яне Калюжиной составляет 50 миллионов рублей.
Вслед за ней, по словам источников URA.RU в силовых структурах был задержан ее заместитель Саргис Григорян. Григорян от должности отстранен не был и продолжал выполнять служебные обязанности. На пост он был назначен 1 июля 2022 года, неоднократно поощрялся наградами и благодарностями.
Поражение на выборах последнего независимого политика ЯНАО
На выборы в городскую думу депутат прошлого созыва от КПРФ Ноябрьска Александр Бондарчук планировал пойти вместе со своей семьей. Его дочь Эмилия, сын Денис, жена Эльвина и мама Любовь Алексеевна подали документы в избирательную комиссию — сам политик вместе с семьей выдвинулись как независимые кандидаты.
Неожиданно, к главному оппозиционеру города Александру Бондарчуку и членам его семьи в первом (многомандатном) избирательном округе в число однофамильцев присоединилась сотрудница местной администрации — Мария Бондарчук, следует из документа на официальном сайте ТИК Ноябрьска.
Однако заявки родственников экс-последователя Навального** не принял: детям отказали по причине неправильно заполненных документов и забракованных подписей. ТИК нашел ошибки в первом поданном финансовом отчете — исправленные документы за Дениса Бондарчука, как уполномоченный представитель по финансовым вопросам, в избирком отправил Александр Бондарчук, на что, как указано в решении ТИК, он не имел права. Кроме того, в документе сказано, что закон не позволяет предоставлять документы в комиссию по почте, как было сделано кандидатами.
Мать кандидата в думу Ноябрьска (ЯНАО) Александра Бондарчука столкнулась с хулиганскими акциями в свой адрес. Неизвестные бросали пластиковые бутылки в окна и светили лазерными указками. «Полчаса сидели на скамейке два молодых человека, примерно двадцати лет, в темной одежде, светили ей лазерной указкой в окна. Далее один подозвал второго, подошли к окну, бросили бутылку и убежали», — сообщил Бондарчук корреспонденту URA.RU.
Позже Александра Бондарчука доставили в отдел полиции и оштрафовали на 1000 рублей. Его признали виновным в размещении символики запрещенных в России и признанных экстремистскими «Фонда борьбы с коррупцией»**, «Фонда защиты прав граждан»** и общественного объединения «Штабы Навального**»*.
По итогу ТИК отказал в регистрации оппозиционного депутата и Бондарчук попытался защитить свою кандидатуру в суде. Как сообщили в пресс-службе ямальского избиркома корреспонденту URA.RU, что любые решения принимаются территориальными избирательными комиссиями исключительно в рамках избирательного права:
Нет возможности оценить уровень компетенций и узнать, насколько глубоко будущий член комиссии разбирается в основах избирательного права. Если кто-то не счел нужным изучить законодательство, мы можем только каждый раз обращать его внимание на ту или иную норму. К тем, кто работает на штатной основе, требования намного строже.
*признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ
**признан иноагентом на территории РФ
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