Кому сейчас выгодно брать ипотеку

Президент Академии недвижимости Радченко: сейчас невыгодно брать ипотеку
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Получать одобрение по льготной ставке сейчас или в первой половине нового года, считает брокер Ракута Фото:

Россиянам невыгодно сейчас брать ипотеку. Таким мнением в беседе с URA.RU поделилась президент Академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. По ее словам, высокие проценты, значительное удорожание стоимости квадратного метра и сокращение льготного кредитования делают ипотеку менее доступной для большинства граждан страны.

По словам Радченко, сейчас крайне невыгодно брать ипотеку из-за высоких процентных ставок и роста цен на жилье. «Выгодно брать ипотеку московским или питерским родителям, которые имеют ребенка до 6 лет, или тем, кто может воспользоваться ипотекой под 2% по территориальному признаку. Это Арктическая, Дальневосточная и ипотека для новых территорий. Но там очень много условий, и, в принципе, это слишком специфические регионы», — заявила Радченко в беседе с URA.RU. Эксперт также указала на сокращение программ льготного кредитования, что делает ипотеку менее доступной для большинства граждан.

Каков средний ипотечный платеж по России
Каков средний ипотечный платеж по России

В пресс-службе ВТБ отметили, что в городах с населением менее 50 тысяч человек и небольшим объемом строительства предоставляются более выгодные условия по ипотеке. Россияне могут рассчитывать на получение «семейной» ипотеки, которая предоставляется семьям с двумя и более детьми старше 7 лет.

Выгодно брать ипотеку, только если платеж не на много превышает арендную плату за аналогичную по характеристикам квартиру
Выгодно брать ипотеку, только если платеж не на много превышает арендную плату за аналогичную по характеристикам квартиру

Ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута порекомендовал получать одобрение по льготной ставке сейчас или в первой половине нового года. «Если вопрос стоит по покупке новостройки по семейной ипотеке, то откладывать этот вопрос не стоит. Либо до Нового года успевать, либо в первой половине нового года», — предупредил он во время беседы с URA.RU. Он уточнил, что делать это стоит из-за грядущих ужесточений требований к заемщику.

В каких регионах России выгоднее всего брать ипотеку
В каких регионах России выгоднее всего брать ипотеку

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Россиянам невыгодно сейчас брать ипотеку. Таким мнением в беседе с URA.RU поделилась президент Академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. По ее словам, высокие проценты, значительное удорожание стоимости квадратного метра и сокращение льготного кредитования делают ипотеку менее доступной для большинства граждан страны. По словам Радченко, сейчас крайне невыгодно брать ипотеку из-за высоких процентных ставок и роста цен на жилье. «Выгодно брать ипотеку московским или питерским родителям, которые имеют ребенка до 6 лет, или тем, кто может воспользоваться ипотекой под 2% по территориальному признаку. Это Арктическая, Дальневосточная и ипотека для новых территорий. Но там очень много условий, и, в принципе, это слишком специфические регионы», — заявила Радченко в беседе с URA.RU. Эксперт также указала на сокращение программ льготного кредитования, что делает ипотеку менее доступной для большинства граждан. В пресс-службе ВТБ отметили, что в городах с населением менее 50 тысяч человек и небольшим объемом строительства предоставляются более выгодные условия по ипотеке. Россияне могут рассчитывать на получение «семейной» ипотеки, которая предоставляется семьям с двумя и более детьми старше 7 лет. Ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута порекомендовал получать одобрение по льготной ставке сейчас или в первой половине нового года. «Если вопрос стоит по покупке новостройки по семейной ипотеке, то откладывать этот вопрос не стоит. Либо до Нового года успевать, либо в первой половине нового года», — предупредил он во время беседы с URA.RU. Он уточнил, что делать это стоит из-за грядущих ужесточений требований к заемщику.
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