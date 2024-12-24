Кому сейчас выгодно брать ипотеку

Президент Академии недвижимости Радченко: сейчас невыгодно брать ипотеку

24 декабря 2024 в 23:20 Размер текста - 17 +

Получать одобрение по льготной ставке сейчас или в первой половине нового года, считает брокер Ракута Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Россиянам невыгодно сейчас брать ипотеку. Таким мнением в беседе с URA.RU поделилась президент Академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. По ее словам, высокие проценты, значительное удорожание стоимости квадратного метра и сокращение льготного кредитования делают ипотеку менее доступной для большинства граждан страны. По словам Радченко, сейчас крайне невыгодно брать ипотеку из-за высоких процентных ставок и роста цен на жилье. «Выгодно брать ипотеку московским или питерским родителям, которые имеют ребенка до 6 лет, или тем, кто может воспользоваться ипотекой под 2% по территориальному признаку. Это Арктическая, Дальневосточная и ипотека для новых территорий. Но там очень много условий, и, в принципе, это слишком специфические регионы», — заявила Радченко в беседе с URA.RU. Эксперт также указала на сокращение программ льготного кредитования, что делает ипотеку менее доступной для большинства граждан. Каков средний ипотечный платеж по России Инфографика URA.RU В пресс-службе ВТБ отметили, что в городах с населением менее 50 тысяч человек и небольшим объемом строительства предоставляются более выгодные условия по ипотеке. Россияне могут рассчитывать на получение «семейной» ипотеки, которая предоставляется семьям с двумя и более детьми старше 7 лет. Выгодно брать ипотеку, только если платеж не на много превышает арендную плату за аналогичную по характеристикам квартиру Инфографика URA.RU Ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута порекомендовал получать одобрение по льготной ставке сейчас или в первой половине нового года. «Если вопрос стоит по покупке новостройки по семейной ипотеке, то откладывать этот вопрос не стоит. Либо до Нового года успевать, либо в первой половине нового года», — предупредил он во время беседы с URA.RU. Он уточнил, что делать это стоит из-за грядущих ужесточений требований к заемщику. В каких регионах России выгоднее всего брать ипотеку Инфографика URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россиянам невыгодно сейчас брать ипотеку. Таким мнением в беседе с URA.RU поделилась президент Академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. По ее словам, высокие проценты, значительное удорожание стоимости квадратного метра и сокращение льготного кредитования делают ипотеку менее доступной для большинства граждан страны. По словам Радченко, сейчас крайне невыгодно брать ипотеку из-за высоких процентных ставок и роста цен на жилье. «Выгодно брать ипотеку московским или питерским родителям, которые имеют ребенка до 6 лет, или тем, кто может воспользоваться ипотекой под 2% по территориальному признаку. Это Арктическая, Дальневосточная и ипотека для новых территорий. Но там очень много условий, и, в принципе, это слишком специфические регионы», — заявила Радченко в беседе с URA.RU. Эксперт также указала на сокращение программ льготного кредитования, что делает ипотеку менее доступной для большинства граждан. В пресс-службе ВТБ отметили, что в городах с населением менее 50 тысяч человек и небольшим объемом строительства предоставляются более выгодные условия по ипотеке. Россияне могут рассчитывать на получение «семейной» ипотеки, которая предоставляется семьям с двумя и более детьми старше 7 лет. Ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута порекомендовал получать одобрение по льготной ставке сейчас или в первой половине нового года. «Если вопрос стоит по покупке новостройки по семейной ипотеке, то откладывать этот вопрос не стоит. Либо до Нового года успевать, либо в первой половине нового года», — предупредил он во время беседы с URA.RU. Он уточнил, что делать это стоит из-за грядущих ужесточений требований к заемщику.