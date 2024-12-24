В Екатеринбурге силовики устроили облаву на тысячу мигрантов. Фото

В Екатеринбурге за два дня полицейские проверили 1084 мигрантов

24 декабря 2024 в 17:32 Размер текста - 17 +

Нелегальным мигрантам грозит выдворение на родину (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге за минувшие выходные силовики провели облаву на 1084 иностранцев, часть из которых оказалась нелегальными. Проверку в отделе полиции прошли более 350 человек. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД. «За время операции проверены 1084 иностранных гражданина, из них в отделы полиции доставлены 352 иностранца для установления их личностей и проверки по базам учета. В результате проверок за нарушение правил въезда в РФ (ст. 18.8 КоАП РФ) к административной ответственности привлечено 82 иностранца», — пояснили в ведомстве. К ответственности также были привлечены за нарушение ПДД, мелкое хулиганство, употребление наркотиков. Вместе с этим силовики поймали мужчину, который находится в федеральном розыске. Еще у троих задержанных обнаружили и изъяли запрещенные вещества. Операцию проводили сотрудники Управлений по вопросам миграции, организации охраны общественного порядка, ГАИ УМВД России по Екатеринбургу, а также оперативные службы, ЦПЭ, сотрудники ППСП и ДП и КИГ, участковые, общественники. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге за минувшие выходные силовики провели облаву на 1084 иностранцев, часть из которых оказалась нелегальными. Проверку в отделе полиции прошли более 350 человек. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД. «За время операции проверены 1084 иностранных гражданина, из них в отделы полиции доставлены 352 иностранца для установления их личностей и проверки по базам учета. В результате проверок за нарушение правил въезда в РФ (ст. 18.8 КоАП РФ) к административной ответственности привлечено 82 иностранца», — пояснили в ведомстве. К ответственности также были привлечены за нарушение ПДД, мелкое хулиганство, употребление наркотиков. Вместе с этим силовики поймали мужчину, который находится в федеральном розыске. Еще у троих задержанных обнаружили и изъяли запрещенные вещества. Операцию проводили сотрудники Управлений по вопросам миграции, организации охраны общественного порядка, ГАИ УМВД России по Екатеринбургу, а также оперативные службы, ЦПЭ, сотрудники ППСП и ДП и КИГ, участковые, общественники.