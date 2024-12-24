В Екатеринбурге силовики устроили облаву на тысячу мигрантов. Фото

В Екатеринбурге за два дня полицейские проверили 1084 мигрантов
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Нелегальным мигрантам грозит выдворение на родину (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге за минувшие выходные силовики провели облаву на 1084 иностранцев, часть из которых оказалась нелегальными. Проверку в отделе полиции прошли более 350 человек. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД.

«За время операции проверены 1084 иностранных гражданина, из них в отделы полиции доставлены 352 иностранца для установления их личностей и проверки по базам учета. В результате проверок за нарушение правил въезда в РФ (ст. 18.8 КоАП РФ) к административной ответственности привлечено 82 иностранца», — пояснили в ведомстве. К ответственности также были привлечены за нарушение ПДД, мелкое хулиганство, употребление наркотиков.

Вместе с этим силовики поймали мужчину, который находится в федеральном розыске. Еще у троих задержанных обнаружили и изъяли запрещенные вещества. Операцию проводили сотрудники Управлений по вопросам миграции, организации охраны общественного порядка, ГАИ УМВД России по Екатеринбургу, а также оперативные службы, ЦПЭ, сотрудники ППСП и ДП и КИГ, участковые, общественники.

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В Екатеринбурге за минувшие выходные силовики провели облаву на 1084 иностранцев, часть из которых оказалась нелегальными. Проверку в отделе полиции прошли более 350 человек. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД. «За время операции проверены 1084 иностранных гражданина, из них в отделы полиции доставлены 352 иностранца для установления их личностей и проверки по базам учета. В результате проверок за нарушение правил въезда в РФ (ст. 18.8 КоАП РФ) к административной ответственности привлечено 82 иностранца», — пояснили в ведомстве. К ответственности также были привлечены за нарушение ПДД, мелкое хулиганство, употребление наркотиков. Вместе с этим силовики поймали мужчину, который находится в федеральном розыске. Еще у троих задержанных обнаружили и изъяли запрещенные вещества. Операцию проводили сотрудники Управлений по вопросам миграции, организации охраны общественного порядка, ГАИ УМВД России по Екатеринбургу, а также оперативные службы, ЦПЭ, сотрудники ППСП и ДП и КИГ, участковые, общественники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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