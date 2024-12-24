В свердловском минздраве опровергли дефицит медиков скорой помощи

Средние зарплаты медиков скорой помощи в Екатеринбурге достигли 84 тысяч рублей

24 декабря 2024 в 18:10 Размер текста - 17 +

В минздраве опровергли низкие зарплаты медиков и водителей скорой помощи в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге зарплаты средних медработников и водителей скорой помощи выросли на 20%. Все выездные бригады обеспечены машинами, которые своевременно ремонтируются, сообщили URA.RU в ГБУЗ СО «ССМП». «Уровень оплаты труда медработников и водителей по итогам 11 месяцев вырос более, чем на 20%. Для среднего медперсонала он составил 84 тысячи рублей, а для водителей — 71 тысяча рублей», — говорится в сообщении. При этом оклад водителей вырос на 38%. По данным минздрава, скорая помощь также обеспечена и резервным транспортом, а перед выпуском на линию машины проходят технический контроль. Отмечается, что каждая из них эксплуатируется с учетом норм температурного режима. По данным ведомства, норматив обеспеченности населения выездными бригадами в регионе не утвержден. Сейчас на станции развернуто 114 выездных бригад СМП. «Среднесуточная нагрузка сохраняется относительно стабильной на протяжении последних нескольких лет с учетом колебаний в периоды неблагоприятной эпидемиологической обстановки», — добавили в минздраве. Например, 20 декабря на подстанции №2 работали три общепрофильные бригады, в штате подразделения дополнительно работают две спецбригады реанимационно-анестезиологического и педиатрического профиля Руководство СМП считает, что дефицита кадров сейчас нет. «Соотношение принятых и уволенных сотрудников службы СМП соответствует среднестатистическим показателям движения медработников в РФ», — рассказали в минздраве, добавив, что объем работы сотрудников зависит от условий трудового договора. Ранее источник URA.RU рассказал, что 30% зарплат фельдшеров составляют оклады, а остальное — стимулирующие выплаты. По словам другого, водителям иногда приходится чинить машины за свой счет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге зарплаты средних медработников и водителей скорой помощи выросли на 20%. Все выездные бригады обеспечены машинами, которые своевременно ремонтируются, сообщили URA.RU в ГБУЗ СО «ССМП». «Уровень оплаты труда медработников и водителей по итогам 11 месяцев вырос более, чем на 20%. Для среднего медперсонала он составил 84 тысячи рублей, а для водителей — 71 тысяча рублей», — говорится в сообщении. При этом оклад водителей вырос на 38%. По данным минздрава, скорая помощь также обеспечена и резервным транспортом, а перед выпуском на линию машины проходят технический контроль. Отмечается, что каждая из них эксплуатируется с учетом норм температурного режима. По данным ведомства, норматив обеспеченности населения выездными бригадами в регионе не утвержден. Сейчас на станции развернуто 114 выездных бригад СМП. «Среднесуточная нагрузка сохраняется относительно стабильной на протяжении последних нескольких лет с учетом колебаний в периоды неблагоприятной эпидемиологической обстановки», — добавили в минздраве. Например, 20 декабря на подстанции №2 работали три общепрофильные бригады, в штате подразделения дополнительно работают две спецбригады реанимационно-анестезиологического и педиатрического профиля Руководство СМП считает, что дефицита кадров сейчас нет. «Соотношение принятых и уволенных сотрудников службы СМП соответствует среднестатистическим показателям движения медработников в РФ», — рассказали в минздраве, добавив, что объем работы сотрудников зависит от условий трудового договора. Ранее источник URA.RU рассказал, что 30% зарплат фельдшеров составляют оклады, а остальное — стимулирующие выплаты. По словам другого, водителям иногда приходится чинить машины за свой счет.