Власти готовят проект для строительства новой ливневой канализации в Челябинске. Карта

24 декабря 2024 в 18:04 Размер текста - 17 +

Соответствующий проект власти распорядились подготовить в течении года Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Челябинске готовят документацию по планировке территории для строительства новой ливневой канализации в Металлургическом районе. Ее планируют строить от улицы 60-летия Октября до Румянцева и далее до улицы Хмельницкого. Проект должен быть подготовлен за год, сообщается в документации, опубликованной на сайте мэрии 24 декабря. «Подготовить в течение одного года документацию по планировке территории для строительства дождевой канализации от улицы 60-летия Октября до улицы Румянцева, от улицы Румянцева до улицы Богдана Хмельницкого. Выпуск воды будет осуществляться через очистные сооружения локального типа в реку Миасс в Металлургическом районе города Челябинска», — сообщается на сайте. В документации говорится о том, что власти утвердили задания на разработку документации, а также на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документов по планировке территории. Далее по данному вопросу планируется провести общественные обсуждения. Ливневую канализацию планируют построить в Металлургическом районе Карта: сайт мэрии г. Челябинска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске готовят документацию по планировке территории для строительства новой ливневой канализации в Металлургическом районе. Ее планируют строить от улицы 60-летия Октября до Румянцева и далее до улицы Хмельницкого. Проект должен быть подготовлен за год, сообщается в документации, опубликованной на сайте мэрии 24 декабря. «Подготовить в течение одного года документацию по планировке территории для строительства дождевой канализации от улицы 60-летия Октября до улицы Румянцева, от улицы Румянцева до улицы Богдана Хмельницкого. Выпуск воды будет осуществляться через очистные сооружения локального типа в реку Миасс в Металлургическом районе города Челябинска», — сообщается на сайте. В документации говорится о том, что власти утвердили задания на разработку документации, а также на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документов по планировке территории. Далее по данному вопросу планируется провести общественные обсуждения.