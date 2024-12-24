В Челябинске готовят документацию по планировке территории для строительства новой ливневой канализации в Металлургическом районе. Ее планируют строить от улицы 60-летия Октября до Румянцева и далее до улицы Хмельницкого. Проект должен быть подготовлен за год, сообщается в документации, опубликованной на сайте мэрии 24 декабря.
«Подготовить в течение одного года документацию по планировке территории для строительства дождевой канализации от улицы 60-летия Октября до улицы Румянцева, от улицы Румянцева до улицы Богдана Хмельницкого. Выпуск воды будет осуществляться через очистные сооружения локального типа в реку Миасс в Металлургическом районе города Челябинска», — сообщается на сайте.
В документации говорится о том, что власти утвердили задания на разработку документации, а также на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документов по планировке территории. Далее по данному вопросу планируется провести общественные обсуждения.
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