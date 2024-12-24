Власти готовят проект для строительства новой ливневой канализации в Челябинске. Карта

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Лужи и ливневая канализация. Тюмень, ливень, потоп, дождь
Соответствующий проект власти распорядились подготовить в течении года Фото:

В Челябинске готовят документацию по планировке территории для строительства новой ливневой канализации в Металлургическом районе. Ее планируют строить от улицы 60-летия Октября до Румянцева и далее до улицы Хмельницкого. Проект должен быть подготовлен за год, сообщается в документации, опубликованной на сайте мэрии 24 декабря.

«Подготовить в течение одного года документацию по планировке территории для строительства дождевой канализации от улицы 60-летия Октября до улицы Румянцева, от улицы Румянцева до улицы Богдана Хмельницкого. Выпуск воды будет осуществляться через очистные сооружения локального типа в реку Миасс в Металлургическом районе города Челябинска», — сообщается на сайте.

В документации говорится о том, что власти утвердили задания на разработку документации, а также на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документов по планировке территории. Далее по данному вопросу планируется провести общественные обсуждения.

Ливневую канализацию планируют построить в Металлургическом районе
Ливневую канализацию планируют построить в Металлургическом районе

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В Челябинске готовят документацию по планировке территории для строительства новой ливневой канализации в Металлургическом районе. Ее планируют строить от улицы 60-летия Октября до Румянцева и далее до улицы Хмельницкого. Проект должен быть подготовлен за год, сообщается в документации, опубликованной на сайте мэрии 24 декабря. «Подготовить в течение одного года документацию по планировке территории для строительства дождевой канализации от улицы 60-летия Октября до улицы Румянцева, от улицы Румянцева до улицы Богдана Хмельницкого. Выпуск воды будет осуществляться через очистные сооружения локального типа в реку Миасс в Металлургическом районе города Челябинска», — сообщается на сайте. В документации говорится о том, что власти утвердили задания на разработку документации, а также на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документов по планировке территории. Далее по данному вопросу планируется провести общественные обсуждения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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