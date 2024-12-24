Правительство предотвратило рост цен на социально значимый продукт

Власти России не допустят роста цен на отечественный рис в 2025 году. Постановлением правительства, подписанным премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, продлен временный запрет на экспорт риса-сырца и рисовой крупы с 31 декабря 2024 года до 30 июня 2025 года. Как объяснили эксперты URA.RU, запрет защитит внутренний рынок от дефицита и роста цен на базовый продукт.
Для запрета на вывоз риса и рисовой крупы есть исключения, уточнили в пресс-службе правительства. В частности, он не распространяется на поставки этой продукции в государства — члены Евразийского экономического союза, а также Абхазию и Южную Осетию. Среди тех, кто может получать выращенный в России рис — морские суда российской юрисдикции, ракетный комплекс «Байконур» в Казахстане, организации РФ на архипелаге Шпицберген.
Временный запрет вывоза риса и рисовой крупы из России введен 1 июля 2022 года после аварии на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае в апреле 2022 года. Этот гидроузел обеспечивал водой 130 тысяч га сельхозземель, в том числе рисоводческие хозяйства Красноармейского, Калининского, Абинского и Крымского районов, где сосредоточены основные посевы риса в регионе. Авария произошла во время реконструкции, на которую Минсельхоз выделил почти полмиллиарда рублей — одной из версий произошедшего стал износ конструкций в связи с долгой эксплуатацией, рассказали эксперты URA.RU. Так как в Краснодарском крае выращивается 67% всего риса в стране, после аварии общие объемы урожая риса упали на четверть. Если в 2022 году было собрано 1,076 млн тонн, то в 2023 году — только 797,6 тысячи тонн.
Продление запрета на вывоз риса и рисовой крупы из России связанно с желанием властей не допустить повышения цен на базовые продукты, объяснил профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Константин Лебедев. По его словам, за 9 месяцев этого года в России выработано 365 тысяч тонн рисовой крупы, что почти на 9% меньше, чем в 2023 году.
«В том числе снижение связано непосредственно с регионом, где сеют рис — Краснодарским краем. Там за указанный период произвели всего 262 тысячи тонн. Среди причин — высокие переходящие запасы, менее благоприятная ценовая конъюнктура, а также не оправдавшиеся надежды производителей риса на отмену запрета на экспорт», — поясняет Константин Лебедев.
Лебедев считает, что решение о запрете широкого экспорта риса пересмотрят после нового урожая. Запрет будет продлен до 2026-го, а то и до 2027 года, уверен эксперт «Аналитического кредитного рейтингового агентство» (АКРА) Антон Тренин. Он уточняет, что для снятия запрета на торговлю с другими странами нужно получить очень высокий урожай этой агрокультуры.
«Резко увеличить посевные площади под рисом в России не получится, — считает эксперт. — Одно из ограничений — водообеспечение. Из-за неопределенности с водой предпосылок для наращивания площадей нет в главном регионе-производителе — Краснодарском крае. Увеличить площади станет возможно только в 2026 году после постройки нового гидроузла».
Антон Тренин напомнил, что ранее министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявляла, что перед Россией стоит задача получить урожай в 2 млн тонн риса к 2027 году. В числе прочего она упоминала, что без высоких урожаев риса Россия пропускает потребности азиатского рынка.
«Сначала стоит задача накормить страну, и потом только потом продавать излишки. На самом деле, эта политика применима к любой сельхозкультуре. Тем более, когда речь идет о рисе — продукте, который не нужно как-то дополнительно рекламировать за рубежом. Рис — это основа национальной кухни стран Востока. Он там входит в перечень базовых продуктов питания. И если Россия освоит новые площади, позволяющие увеличить производство риса, это откроет ей хорошие экспортные возможности», — резюмировал эксперт.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.