Мишустин защитит россиян от взлета цен на продукты перед Новым годом

Остапкович: бизнес прислушается к словам Мишустина о ценах на продукты
© Служба новостей «URA.RU»
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Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал наказывать за необоснованное повышение цен на продукты перед Новым годом
Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал наказывать за необоснованное повышение цен на продукты перед Новым годом Фото:

Премьер-министр Михаил Мишустин защитит россиян от необоснованного роста цен на продукты перед Новым годом. На совещании по экономическим вопросам глава правительства пообещал жестко бороться с любыми злоупотреблениями бизнеса. Как объяснил URA.RU директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, большинство предпринимателей прислушаются к словам Мишустина, а теми, кто перегнет палку, займутся специальные ведомства.

«Сейчас детально рассмотрим текущую ситуацию с потребительской инфляцией, основные проблемные зоны и необходимые решения. Эта тема важна для каждого жителя нашей страны. Особенно в преддверии новогодних праздников, когда спрос на целый ряд товаров усиливается. Соответственно, меняются и ценники», — заявил Мишустин.

Премьер отметил, что многие из собравшихся принимали сегодня участие в совещании у президента Владимира Путина, где обсуждались экономические меры. Значительное внимание инфляции уделил президент и на «Итогах года», добавил Мишустин.

Премьер подчеркнул, что правительство ведет системную работу по поддержке бизнеса: вводятся квоты, скидки на покупку техники, привлекаются партнеры из дружественных стран. При этом Мишустин призвал внимательно следить за балансом спроса и предложения, особенно на фоне инфляции, которая с начала года превысила 9%.

«Понятно, что в условиях рыночной экономики главной целью любого бизнеса является извлечение прибыли, но важно соблюдать баланс. Это не должно быть во вред людям и экономике. Если в повышении цен есть факты злоупотреблений, в том числе монопольным положением, необходимо жестко с этим бороться. Здесь значимую роль должна играть Федеральная антимонопольная служба. А в особых случаях — и Генеральная прокуратура. Поэтому сегодня эти ведомства участвуют в нашем совещании», — подчеркнул Мишустин.
Мишустин послал бизнесу четкий сигнал перед Новым годом, считает эксперт
Мишустин послал бизнесу четкий сигнал перед Новым годом, считает эксперт
Фото:

Премьер послал бизнесу сигнал, что перед Новым годом не стоит перегибать палку и завышать цены на продукты, считает Георгий Остапкович. «Этот вопрос встает ежегодно. Президент и премьер призывают бизнес к большей социальной ответственности, к золотой середине. Мишустин говорит о необходимости найти консенсус, не думать о сверхприбыли, особенно, учитывая геополитическую ситуацию», — пояснил эксперт.

При этом, считает собеседник URA.RU, отечественный бизнес в своем абсолютном большинстве ведет себя «порядочно и дисциплинированно», поэтому ФАС и Генпрокуратура будут вмешиваться действительно в «особых случаях», как и обещал Мишустин. Благодаря российской предприимчивости удалось минимизировать последствия санкций, это совместная работа властей и бизнеса, их объединяет стремление развивать экономику, пояснил Остапкович.

По его словам, российский бизнес сталкивается с определенными трудностями, у него тоже выросли издержки, поэтому премьер говорил о мерах поддержки. Но перед Новым годом «поощрительные меры сочетаются с наказательными», чтобы не допустить взлета цен на продукты, резюмировал собеседник URA.RU.

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Премьер-министр Михаил Мишустин защитит россиян от необоснованного роста цен на продукты перед Новым годом. На совещании по экономическим вопросам глава правительства пообещал жестко бороться с любыми злоупотреблениями бизнеса. Как объяснил URA.RU директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, большинство предпринимателей прислушаются к словам Мишустина, а теми, кто перегнет палку, займутся специальные ведомства. «Сейчас детально рассмотрим текущую ситуацию с потребительской инфляцией, основные проблемные зоны и необходимые решения. Эта тема важна для каждого жителя нашей страны. Особенно в преддверии новогодних праздников, когда спрос на целый ряд товаров усиливается. Соответственно, меняются и ценники», — заявил Мишустин. Премьер отметил, что многие из собравшихся принимали сегодня участие в совещании у президента Владимира Путина, где обсуждались экономические меры. Значительное внимание инфляции уделил президент и на «Итогах года», добавил Мишустин. Премьер подчеркнул, что правительство ведет системную работу по поддержке бизнеса: вводятся квоты, скидки на покупку техники, привлекаются партнеры из дружественных стран. При этом Мишустин призвал внимательно следить за балансом спроса и предложения, особенно на фоне инфляции, которая с начала года превысила 9%. Премьер послал бизнесу сигнал, что перед Новым годом не стоит перегибать палку и завышать цены на продукты, считает Георгий Остапкович. «Этот вопрос встает ежегодно. Президент и премьер призывают бизнес к большей социальной ответственности, к золотой середине. Мишустин говорит о необходимости найти консенсус, не думать о сверхприбыли, особенно, учитывая геополитическую ситуацию», — пояснил эксперт. При этом, считает собеседник URA.RU, отечественный бизнес в своем абсолютном большинстве ведет себя «порядочно и дисциплинированно», поэтому ФАС и Генпрокуратура будут вмешиваться действительно в «особых случаях», как и обещал Мишустин. Благодаря российской предприимчивости удалось минимизировать последствия санкций, это совместная работа властей и бизнеса, их объединяет стремление развивать экономику, пояснил Остапкович. По его словам, российский бизнес сталкивается с определенными трудностями, у него тоже выросли издержки, поэтому премьер говорил о мерах поддержки. Но перед Новым годом «поощрительные меры сочетаются с наказательными», чтобы не допустить взлета цен на продукты, резюмировал собеседник URA.RU.
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