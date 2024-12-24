В Петербурге задержан следователь следственного управления МВД

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В Санкт-Петербурге задержали следователя, который взял за «решение вопроса» 10 миллионов рублей
В Санкт-Петербурге задержали следователя, который взял за «решение вопроса» 10 миллионов рублей Фото:

В Санкт-Петербурге в ходе проведения обысков в следственном управлении полиции по Выборгскому району задержан сотрудник, следователь следственного управления МВД. Его подозревают в получении взятки.

«Следственный комитет России вместе с УФСБ Петербурга и УСБ городского ГУ МВД проводит обыски в следственном управлении полиции по Выборгскому району. Задержан следователь следственного управления МВД», — сообщает «Фонтанка.ру». Задержание произошло в рамках следственного эксперимента с подставным адвокатом.

По данным источника, был организован следственный эксперимент: ранее задержанный адвокат, действуя «в интересах клиента», передал 10 миллионов рублей следователю из Выборгского района. Сотрудник следственного управления МВД взял деньги и должен был «решить вопрос» на уровне Главного следственного управления. В итоге представители СКР, ФСБ и УСБ городского ГУ МВД задержали следователя по уголовному делу о получении взятки.

В рамках текущего расследования проводятся обыски. Они идут не только в помещениях прямо задействованных лиц, но и в кабинете начальника следственного управления УМВД по Выборгскому району.

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В Санкт-Петербурге в ходе проведения обысков в следственном управлении полиции по Выборгскому району задержан сотрудник, следователь следственного управления МВД. Его подозревают в получении взятки. «Следственный комитет России вместе с УФСБ Петербурга и УСБ городского ГУ МВД проводит обыски в следственном управлении полиции по Выборгскому району. Задержан следователь следственного управления МВД», — сообщает «Фонтанка.ру». Задержание произошло в рамках следственного эксперимента с подставным адвокатом. По данным источника, был организован следственный эксперимент: ранее задержанный адвокат, действуя «в интересах клиента», передал 10 миллионов рублей следователю из Выборгского района. Сотрудник следственного управления МВД взял деньги и должен был «решить вопрос» на уровне Главного следственного управления. В итоге представители СКР, ФСБ и УСБ городского ГУ МВД задержали следователя по уголовному делу о получении взятки. В рамках текущего расследования проводятся обыски. Они идут не только в помещениях прямо задействованных лиц, но и в кабинете начальника следственного управления УМВД по Выборгскому району.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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