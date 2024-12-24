В Петербурге задержан следователь следственного управления МВД

В Санкт-Петербурге в ходе проведения обысков в следственном управлении полиции по Выборгскому району задержан сотрудник, следователь следственного управления МВД. Его подозревают в получении взятки.
«Следственный комитет России вместе с УФСБ Петербурга и УСБ городского ГУ МВД проводит обыски в следственном управлении полиции по Выборгскому району. Задержан следователь следственного управления МВД», — сообщает «Фонтанка.ру». Задержание произошло в рамках следственного эксперимента с подставным адвокатом.
По данным источника, был организован следственный эксперимент: ранее задержанный адвокат, действуя «в интересах клиента», передал 10 миллионов рублей следователю из Выборгского района. Сотрудник следственного управления МВД взял деньги и должен был «решить вопрос» на уровне Главного следственного управления. В итоге представители СКР, ФСБ и УСБ городского ГУ МВД задержали следователя по уголовному делу о получении взятки.
В рамках текущего расследования проводятся обыски. Они идут не только в помещениях прямо задействованных лиц, но и в кабинете начальника следственного управления УМВД по Выборгскому району.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.