Как взять ипотеку в 2025 году. Инфографика

Брокер Ракута: ипотеку в 2025 году стоит брать только в крайнем случае
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург , жилье, недвижимость, ипотека, многоквартирный дом, аренда жилья
Эксперты советуют обратить внимание на дальневосточную ипотеку Фото:

В 2025 году брать ипотеку имеет смысл только при срочной необходимости. Если актуальные госпрограммы не подходят заемщику, ему стоит тщательно оценить свои финансы и рассмотреть вариант небольшой краткосрочной ипотеки с крупным первоначальным взносом. Об этом URA.RU рассказал ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

«Заходить сейчас в рыночную ипотеку, я думаю, бессмысленно. Если недвижимость все-таки нужна срочно, а под условия действующих госпрограмм заемщик не подходит, ему стоит внимательно подойти к оценке своих финансовых возможностей. Более разумным будет занять небольшую сумму на короткий срок, внеся крупный первый взнос — например, за счет продажи имеющейся недвижимости», — заявил Ракута.

Он добавил, что сейчас выгоднее снимать жилье, чем брать ипотеку, поскольку разница между арендной платой и ипотечными платежами часто не в пользу последней. Также предлагается обратить внимание на Дальневосточную ипотеку и льготные ставки в арктических регионах. Там действуют ставки всего 2%, что делает такие предложения привлекательными как для местных жителей, так и для инвесторов из других регионов России.

Где в России самые высокие и низкие платежи по ипотеке
Где в России самые высокие и низкие платежи по ипотеке
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Средний ипотечный платеж в России
Средний ипотечный платеж в России
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Разница между платежом по ипотеке и арендой
Разница между платежом по ипотеке и арендой
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В 2025 году брать ипотеку имеет смысл только при срочной необходимости. Если актуальные госпрограммы не подходят заемщику, ему стоит тщательно оценить свои финансы и рассмотреть вариант небольшой краткосрочной ипотеки с крупным первоначальным взносом. Об этом URA.RU рассказал ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. «Заходить сейчас в рыночную ипотеку, я думаю, бессмысленно. Если недвижимость все-таки нужна срочно, а под условия действующих госпрограмм заемщик не подходит, ему стоит внимательно подойти к оценке своих финансовых возможностей. Более разумным будет занять небольшую сумму на короткий срок, внеся крупный первый взнос — например, за счет продажи имеющейся недвижимости», — заявил Ракута. Он добавил, что сейчас выгоднее снимать жилье, чем брать ипотеку, поскольку разница между арендной платой и ипотечными платежами часто не в пользу последней. Также предлагается обратить внимание на Дальневосточную ипотеку и льготные ставки в арктических регионах. Там действуют ставки всего 2%, что делает такие предложения привлекательными как для местных жителей, так и для инвесторов из других регионов России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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