Как взять ипотеку в 2025 году. Инфографика

Брокер Ракута: ипотеку в 2025 году стоит брать только в крайнем случае

24 декабря 2024 в 23:35 Размер текста - 17 +

Эксперты советуют обратить внимание на дальневосточную ипотеку Фото: Илья Московец © URA.RU В 2025 году брать ипотеку имеет смысл только при срочной необходимости. Если актуальные госпрограммы не подходят заемщику, ему стоит тщательно оценить свои финансы и рассмотреть вариант небольшой краткосрочной ипотеки с крупным первоначальным взносом. Об этом URA.RU рассказал ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. «Заходить сейчас в рыночную ипотеку, я думаю, бессмысленно. Если недвижимость все-таки нужна срочно, а под условия действующих госпрограмм заемщик не подходит, ему стоит внимательно подойти к оценке своих финансовых возможностей. Более разумным будет занять небольшую сумму на короткий срок, внеся крупный первый взнос — например, за счет продажи имеющейся недвижимости», — заявил Ракута. Он добавил, что сейчас выгоднее снимать жилье, чем брать ипотеку, поскольку разница между арендной платой и ипотечными платежами часто не в пользу последней. Также предлагается обратить внимание на Дальневосточную ипотеку и льготные ставки в арктических регионах. Там действуют ставки всего 2%, что делает такие предложения привлекательными как для местных жителей, так и для инвесторов из других регионов России. Где в России самые высокие и низкие платежи по ипотеке Фото: инфографика URA.RU Средний ипотечный платеж в России Фото: инфографика URA.RU Разница между платежом по ипотеке и арендой Фото: инфографика URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2025 году брать ипотеку имеет смысл только при срочной необходимости. Если актуальные госпрограммы не подходят заемщику, ему стоит тщательно оценить свои финансы и рассмотреть вариант небольшой краткосрочной ипотеки с крупным первоначальным взносом. Об этом URA.RU рассказал ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. «Заходить сейчас в рыночную ипотеку, я думаю, бессмысленно. Если недвижимость все-таки нужна срочно, а под условия действующих госпрограмм заемщик не подходит, ему стоит внимательно подойти к оценке своих финансовых возможностей. Более разумным будет занять небольшую сумму на короткий срок, внеся крупный первый взнос — например, за счет продажи имеющейся недвижимости», — заявил Ракута. Он добавил, что сейчас выгоднее снимать жилье, чем брать ипотеку, поскольку разница между арендной платой и ипотечными платежами часто не в пользу последней. Также предлагается обратить внимание на Дальневосточную ипотеку и льготные ставки в арктических регионах. Там действуют ставки всего 2%, что делает такие предложения привлекательными как для местных жителей, так и для инвесторов из других регионов России.