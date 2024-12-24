Турбизнес в Анапе столкнулся с последствиями катастрофы в Черном море

Турбизнес в Анапе столкнулся с серьезными трудностями из-за экологической катастрофы, связанной с разливом мазута в Черном море. Об этом заявил telegram-каналу URA.RU руководитель местного отделения «Опоры России» Кирилл Ирченко. По его словам, уже началась первая волна отказов от бронирования путевок, что ставит под угрозу начало туристического сезона 2025 года, которое обычно приносит рост потока туристов на 10-20%.
Ирченко поделился, что, несмотря на начальные отказы, окончательная ситуация прояснится ближе к началу сезона: «Путевки возвращают, но ситуация будет понятнее ближе к сезону». Руководитель отделения «Опоры России» в Анапе также выразил опасения, что к лету регион может не успеть полностью справиться с последствиями экологической катастрофы.
В свете текущих проблем с экологией местный туристический бизнес адаптируется и предлагает альтернативные варианты отдыха. Ирченко отметил, что многие гостиницы в Анапе располагают собственными бассейнами, включая отапливаемые, что может стать хорошей альтернативой морскому пляжу. Также он упомянул, что местные предприниматели активно участвуют в устранении последствий катастрофы, направляя ресурсы и сотрудников для помощи в ликвидации.
В районе Керченского пролива 15 декабря произошло разрушение двух танкеров: «Волгонефть 212» с 13 членами экипажа на борту и «Волгонефть 239», на котором находились 14 моряков. Причинами аварий, в ходе которых случился разлив нефтепродуктов, стали штормовые условия и нарушение правил выхода в море. Согласно предварительной информации, из общего количества мазута, составлявшего 9,2 тысячи тонн, в море попало приблизительно 3,7 тысячи тонн. На Кубани был введен режим ЧС.
На седьмой день после ЧП с танкерами и разлива мазута практически на всех участках побережья Краснодарского края, где велась активная уборка, были зафиксированы новые очаги выбросов нефтепродуктов. Они были зафиксированы в районе реки Можепсин, на береговой полосе Благовещенской, на пляже Джемете.
Всего сутки назад, 23 декабря, представители Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщали, что разлив мазута в результате крушения танкеров ни как не повлиял на турпоток в Анапу и Сочи. Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин сообщал, что российские туристы продолжают планировать новогодний отдых на курортах Черноморского побережья, а инфраструктура курортов не пострадала.
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