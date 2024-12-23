Разлив мазута в Черном море не повлиял на турпоток в Анапу и Сочи

Туристы продолжают планировать новогодний отдых на курортах Черноморского побережья от Сочи до Анапы, несмотря на загрязнения мазутом береговой линии после крушения танкеров. Об этом сообщили представители Российского союза туриндустрии (РСТ).
«По нашим данным, на курортах от Сочи до Анапы [в связи с инцидентом] не было отказов от новогоднего отдыха, в том числе корпоративных заездов. Инфраструктура курортов не пострадала», — заявил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин. Его слова приводит пресс-служба союза туриндустрии.
Кроме того, сообщается, что инцидент не оказал влияния на бронирование туров и на предстоящее лето. Согласно информации Российского союза туриндустрии, спрос на летние туры в декабре обычно невелик, но ожидается, что все последствия ЧП будут устранены до начала активного сезона продаж.
В районе Керченского пролива 15 декабря произошло крушение двух танкеров: «Волгонефть 212», на борту которого находились 13 членов экипажа, и «Волгонефть 239» с 14 моряками. Шторм и нарушение правил выхода в море привели к авариям, в результате которых произошел разлив нефтепродуктов. По предварительным данным, из загруженных на судно 9,2 тысячи тонн мазута в море попало около 3,7 тысячи тонн.
Согласно информации, предоставленной администрацией Краснодарского края, по состоянию на 21 декабря на пляжах Анапы было собрано примерно 10 тонн разлитых нефтепродуктов. В процессе устранения последствий катастрофы активно участвуют волонтеры из различных муниципалитетов. До полного очищения акватории еще далеко. Местные жители выражают серьезную обеспокоенность и призывают к помощи всех, кто может оказать поддержку.
Министр экологии РФ Александр Козлов предупредил об увеличении объемов загрязненного мазутом грунта. По его словам, загрязненными могут оказаться до 200 тысяч тонн грунта, передает RT.
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