24 декабря 2024

В ХМАО открыли пять зимников и три ледовые переправы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ледовые переправы и зимники открылись в трех муниципалитетах ХМАО
Ледовые переправы и зимники открылись в трех муниципалитетах ХМАО Фото:

В ХМАО открыли для транспорта пять зимников и три ледовых переправы. О старте движения сообщили в управлении автодорог Югры. 

«С 24 декабря открыто движения по зимникам и ледовым переправам. Белоярский — Полноват, в т. ч. ледовая переправа ч/з р. Лыхма, 69 карьер — с . Пальяново, в том числе ледовая переправа через р. Ендырь, Белогорье-Кирпичный, Троица-Кедровый, Кедровый-Урманный, в том числе переправа через р. Обь», — написано в telegram-канале управления.

Также в Нижневартовском районе после открытия автозимника запустили автобус «Нижневартовск — Ларьяк — Нижневартовск». По первым, третьим и пятым дням недели он будет стартовать из села Ларьяк в 9:00, а по вторым, четвертым и седьмым дням недели от автовокзала Нижневартовска в 12:00. 

Ранее URA.RU сообщало об открытии зимника в Ханты-Мансийском районе. С 21 декабря  введена в эксплуатацию зимняя автодорога до села Зенково.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО открыли для транспорта пять зимников и три ледовых переправы. О старте движения сообщили в управлении автодорог Югры.  «С 24 декабря открыто движения по зимникам и ледовым переправам. Белоярский — Полноват, в т. ч. ледовая переправа ч/з р. Лыхма, 69 карьер — с . Пальяново, в том числе ледовая переправа через р. Ендырь, Белогорье-Кирпичный, Троица-Кедровый, Кедровый-Урманный, в том числе переправа через р. Обь», — написано в telegram-канале управления. Также в Нижневартовском районе после открытия автозимника запустили автобус «Нижневартовск — Ларьяк — Нижневартовск». По первым, третьим и пятым дням недели он будет стартовать из села Ларьяк в 9:00, а по вторым, четвертым и седьмым дням недели от автовокзала Нижневартовска в 12:00.  Ранее URA.RU сообщало об открытии зимника в Ханты-Мансийском районе. С 21 декабря  введена в эксплуатацию зимняя автодорога до села Зенково.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...