В ХМАО открыли пять зимников и три ледовые переправы

В ХМАО открыли для транспорта пять зимников и три ледовых переправы. О старте движения сообщили в управлении автодорог Югры.
«С 24 декабря открыто движения по зимникам и ледовым переправам. Белоярский — Полноват, в т. ч. ледовая переправа ч/з р. Лыхма, 69 карьер — с . Пальяново, в том числе ледовая переправа через р. Ендырь, Белогорье-Кирпичный, Троица-Кедровый, Кедровый-Урманный, в том числе переправа через р. Обь», — написано в telegram-канале управления.
Также в Нижневартовском районе после открытия автозимника запустили автобус «Нижневартовск — Ларьяк — Нижневартовск». По первым, третьим и пятым дням недели он будет стартовать из села Ларьяк в 9:00, а по вторым, четвертым и седьмым дням недели от автовокзала Нижневартовска в 12:00.
Ранее URA.RU сообщало об открытии зимника в Ханты-Мансийском районе. С 21 декабря введена в эксплуатацию зимняя автодорога до села Зенково.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!