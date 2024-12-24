24 декабря 2024

Цена квадратного метра в пермских новостройках побила все рекорды

В Перми квадратный метр в новостройках за год подорожал на 32,2 тысячи рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Цены на новостройки достигли исторического максимума
Цены на новостройки достигли исторического максимума Фото:

В Перми в декабре 2024 года средняя стоимость квадратного места на первичном рынке достигла 149 тысяч рублей. Это рекордный показатель за последние несколько лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимости».

«В Перми средняя стоимость квадратного метра первичной недвижимости в декабре 2024 года составила 149 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Для сравнения, в конце 2024 года квадратный метр в новостройках в среднем стоил 116,8 тысячи рублей, что на 32,2 тысячи больше, нынешней цены.

Аналитики добавили, что средняя стоимость квартир тоже выросла до 7 млн рублей. При это на вторичном рынке жилье стало дешеветь. В декабре 2024 года средняя цена квадратного метра в готовых квартирах стала меньше на 0,2%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми в декабре 2024 года средняя стоимость квадратного места на первичном рынке достигла 149 тысяч рублей. Это рекордный показатель за последние несколько лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимости». «В Перми средняя стоимость квадратного метра первичной недвижимости в декабре 2024 года составила 149 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Для сравнения, в конце 2024 года квадратный метр в новостройках в среднем стоил 116,8 тысячи рублей, что на 32,2 тысячи больше, нынешней цены. Аналитики добавили, что средняя стоимость квартир тоже выросла до 7 млн рублей. При это на вторичном рынке жилье стало дешеветь. В декабре 2024 года средняя цена квадратного метра в готовых квартирах стала меньше на 0,2%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...