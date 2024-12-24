Цена квадратного метра в пермских новостройках побила все рекорды

В Перми в декабре 2024 года средняя стоимость квадратного места на первичном рынке достигла 149 тысяч рублей. Это рекордный показатель за последние несколько лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимости».
«В Перми средняя стоимость квадратного метра первичной недвижимости в декабре 2024 года составила 149 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Для сравнения, в конце 2024 года квадратный метр в новостройках в среднем стоил 116,8 тысячи рублей, что на 32,2 тысячи больше, нынешней цены.
Аналитики добавили, что средняя стоимость квартир тоже выросла до 7 млн рублей. При это на вторичном рынке жилье стало дешеветь. В декабре 2024 года средняя цена квадратного метра в готовых квартирах стала меньше на 0,2%.
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