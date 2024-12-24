24 декабря 2024

На Березниковском содовом заводе выявлены нарушения трудового законодательства

© Служба новостей «URA.RU»
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Технике безопасности на заводе не уделяли должного внимания (архивное фото)
Технике безопасности на заводе не уделяли должного внимания (архивное фото) Фото:

Многочисленные нарушения трудового законодательства выявила на Березниковском содовом заводе Госинспекция труда в Пермском крае. Об этом ведомство сообщило по результатам проверки.

«Обществу выданы предписания об устранении выявленных нарушений, до устранения нарушений от работы отстранены шесть работников предприятия. Работодатель привлечен к административной ответственности», — сообщает инспекция в Telegram.

Среди нарушений, которые нашли проверяющие, невыплата отпускных, непроведение инструктажа и обучения по охране труда, медосмотров и психиатрических освидетельствований. Также на заводе использовали просроченные средства индивидуальной защиты. На данный момент, как отмечают в госинспекции, все нарушения устранены.

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Многочисленные нарушения трудового законодательства выявила на Березниковском содовом заводе Госинспекция труда в Пермском крае. Об этом ведомство сообщило по результатам проверки. «Обществу выданы предписания об устранении выявленных нарушений, до устранения нарушений от работы отстранены шесть работников предприятия. Работодатель привлечен к административной ответственности», — сообщает инспекция в Telegram. Среди нарушений, которые нашли проверяющие, невыплата отпускных, непроведение инструктажа и обучения по охране труда, медосмотров и психиатрических освидетельствований. Также на заводе использовали просроченные средства индивидуальной защиты. На данный момент, как отмечают в госинспекции, все нарушения устранены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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