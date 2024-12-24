На Березниковском содовом заводе выявлены нарушения трудового законодательства

Многочисленные нарушения трудового законодательства выявила на Березниковском содовом заводе Госинспекция труда в Пермском крае. Об этом ведомство сообщило по результатам проверки.
«Обществу выданы предписания об устранении выявленных нарушений, до устранения нарушений от работы отстранены шесть работников предприятия. Работодатель привлечен к административной ответственности», — сообщает инспекция в Telegram.
Среди нарушений, которые нашли проверяющие, невыплата отпускных, непроведение инструктажа и обучения по охране труда, медосмотров и психиатрических освидетельствований. Также на заводе использовали просроченные средства индивидуальной защиты. На данный момент, как отмечают в госинспекции, все нарушения устранены.
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