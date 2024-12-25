ТАСС: на фудкорте в ТЦ во Владикавказе взорвался газовый баллон

По предварительной информации, причиной случившегося мог стать взрыв газового баллона
новость из сюжетаВ торговом центре Владикавказа раздался мощный взрыв
Взрыв газового баллона в кафе на фудкорте мог стать причиной пожара в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
25 декабря в ТЦ «Алания Молл» произошел сильный взрыв. В результате выбило стекла и начался пожар. Есть погибшие.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.