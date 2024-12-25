ТАСС: на фудкорте в ТЦ во Владикавказе взорвался газовый баллон

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По предварительной информации, причиной случившегося мог стать взрыв газового баллона
По предварительной информации, причиной случившегося мог стать взрыв газового баллона Фото:
новость из сюжета
В торговом центре Владикавказа раздался мощный взрыв

Взрыв газового баллона в кафе на фудкорте мог стать причиной пожара в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

25 декабря в ТЦ «Алания Молл» произошел сильный взрыв. В результате выбило стекла и начался пожар. Есть погибшие.

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Взрыв газового баллона в кафе на фудкорте мог стать причиной пожара в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. 25 декабря в ТЦ «Алания Молл» произошел сильный взрыв. В результате выбило стекла и начался пожар. Есть погибшие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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