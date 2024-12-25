В торговом центре во Владикавказе произошел взрыв: главное о первых минутах ЧП

В среду, 25 декабря в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе прогремел взрыв. В здании выбило стекла, начался пожар. Пострадали 13 человек. Есть погибшие. Подробнее о первых минутах произошедшего — в материале URA.RU.
Что произошло
В торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе 25 декабря прогремел мощный взрыв. В результате происшествия, по предварительным данным, погиб один человек — 57-летняя женщина. Факт возгорания в торговом центре подтвердил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
«Выехал в район торгового центра „Алания Молл“, где произошло возгорание. Сейчас мы выясняем обстоятельства происшедшего», — написал Меняйло в telegram-канале. Глава республики находится на месте ЧП.
Причина взрыва
Причиной мощного взрыва в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе стал подрыв бытового газа. Сообщается, что источник находится на четвертом этаже здания. Информацию передает Shot. На место прибыли все экстренные службы.
Есть погибшие
Как сообщили в оперативных службах, в результате взрыва погибла 57 летняя женщина. Она работала уборщицей, сообщает telegram-канал Baza. Пожарные локализовали возгорание на площади 900 квадратных метров. Telegram-канал Shot сообщает, что существует угроза обрушения здания торгового центра.
«Пятый канал» передает, что на месте произошедшего развернут оперативный штаб. Прокуратура взяла на контроль ход установления всех обстоятельств происшествия.
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