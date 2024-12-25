Пожар в ТЦ во Владикавказе локализован

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Пожар в ТЦ «Алания Молл» локализован
Пожар в ТЦ «Алания Молл» локализован Фото:
новость из сюжета
В торговом центре Владикавказа раздался мощный взрыв

Спасатели локализовали возгорание после взрыва в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе. Об этом сообщили оперативные службы, работающие на месте происшествия. 

«Пожар после взрыва в торговом центре во Владикавказе локализован. Открытое горение ликвидировано», — пишет РИА Новости со ссылкой на оперслужбы.

Утром в среду, 25 декабря, в торговом центре произошел взрыв в ТЦ. По предварительным данным, взорвался газовый баллон в кафе на фудкорте. Погибла 57-летняя уборщица. URA.RU ведет онлайн-трансляцию ЧП

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Спасатели локализовали возгорание после взрыва в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе. Об этом сообщили оперативные службы, работающие на месте происшествия.  «Пожар после взрыва в торговом центре во Владикавказе локализован. Открытое горение ликвидировано», — пишет РИА Новости со ссылкой на оперслужбы. Утром в среду, 25 декабря, в торговом центре произошел взрыв в ТЦ. По предварительным данным, взорвался газовый баллон в кафе на фудкорте. Погибла 57-летняя уборщица. URA.RU ведет онлайн-трансляцию ЧП. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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