Пожар в ТЦ во Владикавказе локализован

Спасатели локализовали возгорание после взрыва в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе. Об этом сообщили оперативные службы, работающие на месте происшествия.
«Пожар после взрыва в торговом центре во Владикавказе локализован. Открытое горение ликвидировано», — пишет РИА Новости со ссылкой на оперслужбы.
Утром в среду, 25 декабря, в торговом центре произошел взрыв в ТЦ. По предварительным данным, взорвался газовый баллон в кафе на фудкорте. Погибла 57-летняя уборщица. URA.RU ведет онлайн-трансляцию ЧП.
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