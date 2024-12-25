В торговом центре во Владикавказе произошел взрыв: онлайн-трансляция

В торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает telegram-канал Baza. В результате происшествия, по предварительным данным, погиб один человек — 57-летняя женщина. Факт возгорания в торговом центре подтвердил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о том, что происходит во Владикавказе на текущий момент.
11:49Здании торгового центра не было подключено к газоснабжению, поэтому взрыв газа не мог стать причиной возгорания. Возможные причины происшествия в настоящее время рассматриваются. Об этом сообщил Меняйло в интервью «России-24». Уточняется, что инцидент произошел до начала работы торгового центра.
11:43 СУ СК России по РСО-Алания называет предварительной причиной взрыва «хлопок газовоздушной смеси». В своем telegram-канале управление сообщает, что в скором времени будут установлены обстоятельства происшествия.
11:41 Следователи и криминалисты регионального следственного управления выехали на место происшествия в торговом центре «Алания Молл». По информации Следственного комитета России по Республике Северная Осетия — Алания, после того как экстренные службы завершат свою работу, следователи и криминалисты начнут осмотр территории.
11:36 Пожар в торговом центре локализован. Оперативные службы сообщают, что открытое горение ликвидировано.
11:31 Причиной возгорания стал взрыв газового баллона. ТАСС сообщает, что он находился в кафе на фудкорте.
11:19 Пожарные локализовали возгорание на площади 900 квадратных метров. Telegram-канал Shot сообщает, что существует угроза обрушения здания торгового центра.
11:14 Меняйло опроверг информацию о том, что в районе телевышки произошел взрыв. Он призвал в своем telegram-канале не распространять фейки.
11:11 Сотрудники МЧС России тушат торговый центр. Служба в своем telegram-канале сообщила, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения.
11:07 Во Владикавказе произошел второй взрыв. Telegram-канал Shot сообщает, что беспилотник атаковал телевышку на улице Осетинская горка.
11:04 Погибшая женщина работала уборщицей в торговом центре, сообщает telegram-канал Baza. По предварительным данным, пострадало 13 человек.
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