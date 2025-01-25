Свердловские VIP тратят сотни тысяч рублей на развлечения

Состоятельные свердловчане тратят деньги на охоту, снегоходы и хоккей

26 января 2025 в 08:25 Размер текста - 17 +

Охота на косуль — одна из забав богачей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Состоятельные свердловчане готовы тратить сотни тысяч рублей на развлечения, для этого им даже не нужно выезжать из региона. Зимой у VIP-персон забавы следующие: охота на косуль, катание на снегоходах, игра в хоккей и поход в баню. Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, например, часто видят в бане «Сандуны». Подробнее о том, как любит отдыхать местных истеблишмент, в материале URA.RU. Охота Самое распространенное увлечение среди местных чиновников и коммерсантов — охота, и они этого не скрывают. В мае в Екатеринбурге даже проходил Трофейный форум — крупнейший в России, идеологами которого выступили охотники Алексей Фисенко (экс-депутат гордумы) и председатель совета директоров Уральского горнопромышленного холдинга Сергей Мазуркевич. Среди гостей были замгубернатора Алексей Шмыков, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов (раньше, говорят, на охоту ходил чаще) со своим замом Рустамом Галямовым, депутат Сергей Никонов. Сергей Никонов, Алексей Шмыков и Сергей Мазуркевич. Охотничье лобби в регионе сильно Фото: Илья Московец © URA.RU Мазуркевич недавно купил охотхозяйство в Слободо-Туринском направлении, открыл там базы для проживания. К нему ездят не только свердловчане, но и москвичи, была даже делегация из ОАЭ. Охота на косулю на землях коммерсанта стоит в районе 50 тысяч рублей, есть еще лоси и кабаны. Отдельно суммируется стоимость проживания. В итоге пару дней такого отдыха могут обойтись в несколько сотен тысяч рублей. Сам Мазуркевич настаивает: охота — это не развлечение, а определенная философия, где есть и экономическая составляющая. А свое охотхозяйство называет туркластером. Для гостей здесь проводят экскурсии, детей возят на фотоохоту, в домах высокий уровень сервиса. Ездят состоятельные уральцы и в охотничьи угодья предпринимателя Валерия Малышева, основателя сети клиник «Здоровье 365» и собственника строительной компании «Ривьера Инвест Екатеринбург». В прошлые годы он даже устраивал соревнования по спортивной добыче кабана, приезжали бизнесмены Игорь Заводовский и Константин Погребинский (ООО «Малышева-73»). Среди депутатов регионального заксобрания собственное охотхозяйство есть у Альберта Абзалова, также давно увлекающегося охотой. «Добротное такое, он еще лошадей держит», — рассказал его знакомый. Прогулки на снегоходах и квадроциклах Вячеслав Брозовский о своих увлечениях рассказывает в соцсетях Фото со страницы Вячеслава Брозовского, vk.com Это увлечение тоже требует серьезных вложений. Стоимость хорошего квадроцикла или снегохода может доходить до 5 млн рублей и выше. К этому нужно прибавить стоимость экипировки — теплые штаны и куртка, сапоги, шлемы, термобелье. Много живописных направлений за Нижним Тагилом, VIP-персоны любят кататься в сторону скал Семь братьев и Висячий камень, что находится возле деревни Пальники под Новоуральском. Возле Березовского можно встретить одного из богатейших депутатов заксобрания — Вячеслава Брозовского, любителя снегоходов и квадроциклов. Ездит по живописным местам и сенатор Совфеда от региона Виктор Шептий. Часто группы на снегоходах или квадроциклах видят в Сысерти. «Голова хорошо проветривается, вокруг тишина и красота. Можно отключиться от городской суеты и перезагрузиться», — объясняет любовь к таким прогулкам один из статусных собеседников. Хоккей и баня Дорогим удовольствием называют и хоккей. Здесь больше всего расходов — на экипировку, стоимость которой может достигать 200 тысяч рублей. Среди любителей этого вида спорта называют главу областного минспорта Леонида Рапопорта и его зама Андрея Зяблицева, министра промышленности Сергея Пересторонина, депутатов заксобрания Дмитрия Жукова и Станислава Блохина, сенатора от Совфеда Александра Высокинского. Легендарные «Сандуновские бани» открылись в апреле 2022-го Фото: Илья Московец © URA.RU «Футбол у нас как-то не прижился. Вино пьют, но не в формате закрытой дегустационной винотеки, а как дополнение к блюдам в хороших заведениях. У нас северный край, тут не до частных самолетов, яхт, пароходов, катеров. Популярностью не пользуется и рыбалка. Что квадроциклы, что охота — это про возможность выехать куда-то узким кругом, выпустить пар. Хоккей — для тех, кто любит активно проводить время. Любят наши и баню», — поделился еще один собеседник. Среди бань часто выбирают «Сандуны». Говорят, часто там видят губернатора. Ценник на билет не заоблачный — в будни 2500 рублей, в выходные 3500 рублей. Отдельно арендовать кабинет стоит 15 тысяч, кабинку — от 6 до 10 тысяч рублей. Пользуются популярностью и бани «Космос», отдохнуть здесь можно в разы дешевле. Стоимость входного билета от 450 рублей, аренда комнаты на компанию стоит от 2650 рублей за час. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Состоятельные свердловчане готовы тратить сотни тысяч рублей на развлечения, для этого им даже не нужно выезжать из региона. Зимой у VIP-персон забавы следующие: охота на косуль, катание на снегоходах, игра в хоккей и поход в баню. Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, например, часто видят в бане «Сандуны». Подробнее о том, как любит отдыхать местных истеблишмент, в материале URA.RU. Самое распространенное увлечение среди местных чиновников и коммерсантов — охота, и они этого не скрывают. В мае в Екатеринбурге даже проходил Трофейный форум — крупнейший в России, идеологами которого выступили охотники Алексей Фисенко (экс-депутат гордумы) и председатель совета директоров Уральского горнопромышленного холдинга Сергей Мазуркевич. Среди гостей были замгубернатора Алексей Шмыков, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов (раньше, говорят, на охоту ходил чаще) со своим замом Рустамом Галямовым, депутат Сергей Никонов. Мазуркевич недавно купил охотхозяйство в Слободо-Туринском направлении, открыл там базы для проживания. К нему ездят не только свердловчане, но и москвичи, была даже делегация из ОАЭ. Охота на косулю на землях коммерсанта стоит в районе 50 тысяч рублей, есть еще лоси и кабаны. Отдельно суммируется стоимость проживания. В итоге пару дней такого отдыха могут обойтись в несколько сотен тысяч рублей. Сам Мазуркевич настаивает: охота — это не развлечение, а определенная философия, где есть и экономическая составляющая. А свое охотхозяйство называет туркластером. Для гостей здесь проводят экскурсии, детей возят на фотоохоту, в домах высокий уровень сервиса. Ездят состоятельные уральцы и в охотничьи угодья предпринимателя Валерия Малышева, основателя сети клиник «Здоровье 365» и собственника строительной компании «Ривьера Инвест Екатеринбург». В прошлые годы он даже устраивал соревнования по спортивной добыче кабана, приезжали бизнесмены Игорь Заводовский и Константин Погребинский (ООО «Малышева-73»). Среди депутатов регионального заксобрания собственное охотхозяйство есть у Альберта Абзалова, также давно увлекающегося охотой. «Добротное такое, он еще лошадей держит», — рассказал его знакомый. Это увлечение тоже требует серьезных вложений. Стоимость хорошего квадроцикла или снегохода может доходить до 5 млн рублей и выше. К этому нужно прибавить стоимость экипировки — теплые штаны и куртка, сапоги, шлемы, термобелье. Много живописных направлений за Нижним Тагилом, VIP-персоны любят кататься в сторону скал Семь братьев и Висячий камень, что находится возле деревни Пальники под Новоуральском. Возле Березовского можно встретить одного из богатейших депутатов заксобрания — Вячеслава Брозовского, любителя снегоходов и квадроциклов. Ездит по живописным местам и сенатор Совфеда от региона Виктор Шептий. Часто группы на снегоходах или квадроциклах видят в Сысерти. «Голова хорошо проветривается, вокруг тишина и красота. Можно отключиться от городской суеты и перезагрузиться», — объясняет любовь к таким прогулкам один из статусных собеседников. Дорогим удовольствием называют и хоккей. Здесь больше всего расходов — на экипировку, стоимость которой может достигать 200 тысяч рублей. Среди любителей этого вида спорта называют главу областного минспорта Леонида Рапопорта и его зама Андрея Зяблицева, министра промышленности Сергея Пересторонина, депутатов заксобрания Дмитрия Жукова и Станислава Блохина, сенатора от Совфеда Александра Высокинского. «Футбол у нас как-то не прижился. Вино пьют, но не в формате закрытой дегустационной винотеки, а как дополнение к блюдам в хороших заведениях. У нас северный край, тут не до частных самолетов, яхт, пароходов, катеров. Популярностью не пользуется и рыбалка. Что квадроциклы, что охота — это про возможность выехать куда-то узким кругом, выпустить пар. Хоккей — для тех, кто любит активно проводить время. Любят наши и баню», — поделился еще один собеседник. Среди бань часто выбирают «Сандуны». Говорят, часто там видят губернатора. Ценник на билет не заоблачный — в будни 2500 рублей, в выходные 3500 рублей. Отдельно арендовать кабинет стоит 15 тысяч, кабинку — от 6 до 10 тысяч рублей. Пользуются популярностью и бани «Космос», отдохнуть здесь можно в разы дешевле. Стоимость входного билета от 450 рублей, аренда комнаты на компанию стоит от 2650 рублей за час.