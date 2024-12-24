24 декабря 2024

Губернатор Текслер проинспектировал строительство двух школ в Челябинске. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школа созвездие. Челябинск
В следующем году в Челябинске откроются две новые школы Фото:

В Центральном районе Челябинска завершается строительство двух школ, новые образовательные учреждения откроются в 20 и 34 микрорайонах. Финальный этап проинспектировал губернатор региона Алексей Текслер, передает корреспондент URA.RU.

«Современные образовательные учреждения откроются в 20 и 34 микрорайонах Челябинска уже в следующем году. Первая школа на 1550 мест, вторая на 1100 мест», — отметил Текслер. Губернатору доложили, что строители уложились в заявленные сроки сдачи объектов.

Глава региона добавил, что потребность в открытии образовательных учреждений достаточно высокая. Он уточнил, что в 48 и 57 микрорайонах идет строительство еще двух школ. В регионе также строятся еще девять аналогичных объектов.

В школе «Ньютон» 20 микрорайона уже ведутся финальные монтажные и отделочные работы, она будет готова в марте, к лету проведут благоустройство территории. Готовность образовательного учреждения в 34 микрорайоне, где строят здание инновационного лицея «Созвездие», составляет 99%. Школа откроет двери для ребят уже в следующем учебном году.

Школа созвездие. Челябинск
Школы откроются в 2025 году
Фото:
Школа созвездие. Челябинск
Объекты находятся на финальной стадии строительства
Фото:
Школа созвездие. Челябинск
Школы откроют двери 1100 и 1550 ученикам
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Центральном районе Челябинска завершается строительство двух школ, новые образовательные учреждения откроются в 20 и 34 микрорайонах. Финальный этап проинспектировал губернатор региона Алексей Текслер, передает корреспондент URA.RU. «Современные образовательные учреждения откроются в 20 и 34 микрорайонах Челябинска уже в следующем году. Первая школа на 1550 мест, вторая на 1100 мест», — отметил Текслер. Губернатору доложили, что строители уложились в заявленные сроки сдачи объектов. Глава региона добавил, что потребность в открытии образовательных учреждений достаточно высокая. Он уточнил, что в 48 и 57 микрорайонах идет строительство еще двух школ. В регионе также строятся еще девять аналогичных объектов. В школе «Ньютон» 20 микрорайона уже ведутся финальные монтажные и отделочные работы, она будет готова в марте, к лету проведут благоустройство территории. Готовность образовательного учреждения в 34 микрорайоне, где строят здание инновационного лицея «Созвездие», составляет 99%. Школа откроет двери для ребят уже в следующем учебном году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...