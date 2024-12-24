В Центральном районе Челябинска завершается строительство двух школ, новые образовательные учреждения откроются в 20 и 34 микрорайонах. Финальный этап проинспектировал губернатор региона Алексей Текслер, передает корреспондент URA.RU.
«Современные образовательные учреждения откроются в 20 и 34 микрорайонах Челябинска уже в следующем году. Первая школа на 1550 мест, вторая на 1100 мест», — отметил Текслер. Губернатору доложили, что строители уложились в заявленные сроки сдачи объектов.
Глава региона добавил, что потребность в открытии образовательных учреждений достаточно высокая. Он уточнил, что в 48 и 57 микрорайонах идет строительство еще двух школ. В регионе также строятся еще девять аналогичных объектов.
В школе «Ньютон» 20 микрорайона уже ведутся финальные монтажные и отделочные работы, она будет готова в марте, к лету проведут благоустройство территории. Готовность образовательного учреждения в 34 микрорайоне, где строят здание инновационного лицея «Созвездие», составляет 99%. Школа откроет двери для ребят уже в следующем учебном году.
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