24 декабря 2024

В Екатеринбурге ОМОН оцепил Театр музкомедии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики зашли внутрь здания (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге днем 25 декабря сотрудники ОМОН оцепили Театр музыкальной комедии на улице Карла Либкнехта. Об этом URA.RU рассказал очевидец.

«Люди выходят из театра, некоторые даже не в курсе, что ОМОН приехал, говорят, что после детского спектакля выходят. До этого здание оцепили и перекрыли вход лентой», — сказал собеседник. Сейчас правоохранители работают внутри здания.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в театр и полицию. В учреждении пояснили, что оставленный женщиной самокат возле здания вызвал подозрения у охранников, что заставило их вызвать силовиков. «Идет детский спектакль, а тут бесхозный самокат. Была вызвана Росгвардия, чтобы убедиться, что все безопасно, потому что безопасность зрителей для нас превыше всего. Все прошло настолько тихо, что никто ничего не понял», — уточнили в пресс-службе театра. Ответ от правоохранителей будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге днем 25 декабря сотрудники ОМОН оцепили Театр музыкальной комедии на улице Карла Либкнехта. Об этом URA.RU рассказал очевидец. «Люди выходят из театра, некоторые даже не в курсе, что ОМОН приехал, говорят, что после детского спектакля выходят. До этого здание оцепили и перекрыли вход лентой», — сказал собеседник. Сейчас правоохранители работают внутри здания. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в театр и полицию. В учреждении пояснили, что оставленный женщиной самокат возле здания вызвал подозрения у охранников, что заставило их вызвать силовиков. «Идет детский спектакль, а тут бесхозный самокат. Была вызвана Росгвардия, чтобы убедиться, что все безопасно, потому что безопасность зрителей для нас превыше всего. Все прошло настолько тихо, что никто ничего не понял», — уточнили в пресс-службе театра. Ответ от правоохранителей будет опубликован, как только поступит.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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