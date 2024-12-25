В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный

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Недалеко от города Актау на западе Казахстана упал пассажирский самолет авиакомпании Az Airlines, направлявшийся из Баку в Грозный. Об этом сообщает издание Tengri Travel. Официального подтверждения от местных властей пока не поступало.

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Недалеко от города Актау на западе Казахстана упал пассажирский самолет авиакомпании Az Airlines, направлявшийся из Баку в Грозный. Об этом сообщает издание Tengri Travel. Официального подтверждения от местных властей пока не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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