В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный

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Недалеко от города Актау на западе Казахстана упал пассажирский самолет авиакомпании Az Airlines, направлявшийся из Баку в Грозный. Об этом сообщает издание Tengri Travel. Официального подтверждения от местных властей пока не поступало.
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