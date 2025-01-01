01 января 2025

Статусному пермскому силовику прочат повышение

Врио начальника пермского главка МВД Кандан ждет повышение
© Служба новостей «URA.RU»
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Послание губернатора Пермского края. Пермь, кандан аяс
Генерал-майор Аяс Кандан ждет перевод в другой регион Фото:

Временно исполняющий обязанности начальника ГУ МВД по Пермскому краю Аяс Кандан ждет повышение и перевод в другой регион. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников в правоохранительных органах.

«Генерал-майор Кандан руководит пермским главком МВД временно. В скором времени его ждет переезд в другой регион и скорее всего повышение. Он уже в курсе, ждет приказа», — уточнили собеседники агентства.

Кандан был переведен в Пермь в мае 2020 года в звании полковника. Он занял должность замначальника краевого главка и впоследствии был повышен до генерал-майора. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

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Временно исполняющий обязанности начальника ГУ МВД по Пермскому краю Аяс Кандан ждет повышение и перевод в другой регион. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников в правоохранительных органах. «Генерал-майор Кандан руководит пермским главком МВД временно. В скором времени его ждет переезд в другой регион и скорее всего повышение. Он уже в курсе, ждет приказа», — уточнили собеседники агентства. Кандан был переведен в Пермь в мае 2020 года в звании полковника. Он занял должность замначальника краевого главка и впоследствии был повышен до генерал-майора. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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