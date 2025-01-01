Статусному пермскому силовику прочат повышение

Врио начальника пермского главка МВД Кандан ждет повышение

02 января 2025 в 13:00 Размер текста - 17 +

Генерал-майор Аяс Кандан ждет перевод в другой регион Фото: Сергей Русанов © URA.RU Временно исполняющий обязанности начальника ГУ МВД по Пермскому краю Аяс Кандан ждет повышение и перевод в другой регион. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников в правоохранительных органах. «Генерал-майор Кандан руководит пермским главком МВД временно. В скором времени его ждет переезд в другой регион и скорее всего повышение. Он уже в курсе, ждет приказа», — уточнили собеседники агентства. Кандан был переведен в Пермь в мае 2020 года в звании полковника. Он занял должность замначальника краевого главка и впоследствии был повышен до генерал-майора. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Временно исполняющий обязанности начальника ГУ МВД по Пермскому краю Аяс Кандан ждет повышение и перевод в другой регион. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников в правоохранительных органах. «Генерал-майор Кандан руководит пермским главком МВД временно. В скором времени его ждет переезд в другой регион и скорее всего повышение. Он уже в курсе, ждет приказа», — уточнили собеседники агентства. Кандан был переведен в Пермь в мае 2020 года в звании полковника. Он занял должность замначальника краевого главка и впоследствии был повышен до генерал-майора. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.