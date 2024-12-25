25 декабря 2024

Пермяк с помощью нейросетей создал гимн молодежной столицы России. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Нейросетям понадобилось пара минут, чтобы написать песню
Нейросетям понадобилось пара минут, чтобы написать песню Фото:

Руководитель пермской IT-компании Николай Харин создал песню, посвященную новому статусу Перми, которую признали молодежной столицей России. В этом ему помогли нейросети, написавшие самый настоящий гимн.

«Когда меня пригласили участвовать в акции по поддержке Перми, то я, не раздумывая, согласился», — рассказал URA.RU Николай Харин. Он добавил, что нейросети создали музыкальный трек за несколько минут. В тексте песни упоминаются новый статус краевой столицы, река Кама и знаменитые пермские пирожки — посикунчики.

Ранее URA.RU рассказывало, что ряд молодых пермских бизнесменов и политиков, в том числа Николан Харин, дали обещание сбрить усы и бороды, если краевую столицу признают молодежной столицей России. Во флэшмобе приняли председатель общественного совета при агентстве по делам молодежи Прикамья Михаил Мухин, председатель молодежной избирательной комиссии Прикамья Николай Кожемякин и другие активисты.

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Руководитель пермской IT-компании Николай Харин создал песню, посвященную новому статусу Перми, которую признали молодежной столицей России. В этом ему помогли нейросети, написавшие самый настоящий гимн. «Когда меня пригласили участвовать в акции по поддержке Перми, то я, не раздумывая, согласился», — рассказал URA.RU Николай Харин. Он добавил, что нейросети создали музыкальный трек за несколько минут. В тексте песни упоминаются новый статус краевой столицы, река Кама и знаменитые пермские пирожки — посикунчики. Ранее URA.RU рассказывало, что ряд молодых пермских бизнесменов и политиков, в том числа Николан Харин, дали обещание сбрить усы и бороды, если краевую столицу признают молодежной столицей России. Во флэшмобе приняли председатель общественного совета при агентстве по делам молодежи Прикамья Михаил Мухин, председатель молодежной избирательной комиссии Прикамья Николай Кожемякин и другие активисты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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