22 декабря 2024

Пермские политики сбрили бороды в защиту имиджа Перми. Видео

Пермские политики сбрили бороды из-за признания Перми молодежной столицей РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермь объявили молодежной столицей России
Пермь объявили молодежной столицей России Фото:

Несколько пермских политиков, специализирующихся на коммуникации с молодежь, как и обещали сбрили бороды ради Перми. Они дали такое обещание, если краевую столицу признают молодежной столицей России-2025. Пермь 21 декабря получила такой статус. Видео они опубликовали в своих соцсетях.

«Пермь стала молодежной столицей России, а пермяки за свои слова отвечают. Бороду за Пермь», — говорит председатель общественного совета при региональном агентстве по делам молодежи Михаил Мухин. Бороду и усы ему сбривали супруга и дочка.

Также в челендже поучаствовали председатель молодежной избирательной комиссии Прикамья Николай Кожемякин, член молодежного парламента региона Павел Александров и представитель молодежного совета при пермском омбудсмене Данил Сидоренко. Кампанию по сбриванию бороды, если Пермь признают молодежной столицей, несколько пермских политиков объявили в середине декабря. Они объявили, что готовы пожертвовать своим имиджем ради имиджа Перми. К ним присоединились другие пермские политики из числа молодежи. Пока не все сдержали обещание. «Некоторые парни сбреют бороды в январе. Изначально так договаривались с ними», — пояснил Михаил Мухин.

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Несколько пермских политиков, специализирующихся на коммуникации с молодежь, как и обещали сбрили бороды ради Перми. Они дали такое обещание, если краевую столицу признают молодежной столицей России-2025. Пермь 21 декабря получила такой статус. Видео они опубликовали в своих соцсетях. «Пермь стала молодежной столицей России, а пермяки за свои слова отвечают. Бороду за Пермь», — говорит председатель общественного совета при региональном агентстве по делам молодежи Михаил Мухин. Бороду и усы ему сбривали супруга и дочка. Также в челендже поучаствовали председатель молодежной избирательной комиссии Прикамья Николай Кожемякин, член молодежного парламента региона Павел Александров и представитель молодежного совета при пермском омбудсмене Данил Сидоренко. Кампанию по сбриванию бороды, если Пермь признают молодежной столицей, несколько пермских политиков объявили в середине декабря. Они объявили, что готовы пожертвовать своим имиджем ради имиджа Перми. К ним присоединились другие пермские политики из числа молодежи. Пока не все сдержали обещание. «Некоторые парни сбреют бороды в январе. Изначально так договаривались с ними», — пояснил Михаил Мухин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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