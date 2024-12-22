Несколько пермских политиков, специализирующихся на коммуникации с молодежь, как и обещали сбрили бороды ради Перми. Они дали такое обещание, если краевую столицу признают молодежной столицей России-2025. Пермь 21 декабря получила такой статус. Видео они опубликовали в своих соцсетях.
«Пермь стала молодежной столицей России, а пермяки за свои слова отвечают. Бороду за Пермь», — говорит председатель общественного совета при региональном агентстве по делам молодежи Михаил Мухин. Бороду и усы ему сбривали супруга и дочка.
Также в челендже поучаствовали председатель молодежной избирательной комиссии Прикамья Николай Кожемякин, член молодежного парламента региона Павел Александров и представитель молодежного совета при пермском омбудсмене Данил Сидоренко. Кампанию по сбриванию бороды, если Пермь признают молодежной столицей, несколько пермских политиков объявили в середине декабря. Они объявили, что готовы пожертвовать своим имиджем ради имиджа Перми. К ним присоединились другие пермские политики из числа молодежи. Пока не все сдержали обещание. «Некоторые парни сбреют бороды в январе. Изначально так договаривались с ними», — пояснил Михаил Мухин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!