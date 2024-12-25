Шесть человек выжили после крушения самолета в Актау

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Рухнувший в Актау самолет летел из Баку в Грозный
Рухнувший в Актау самолет летел из Баку в Грозный Фото:

Шесть человек выжили после крушения самолета Az Airlines в районе Актау. Об этом сообщает министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова. Пассажирский рейс летел из Баку в Грозный.

«Шесть человек выжили в результате крушения самолета в Актау», — сообщает Акмарал Альназарова. Слова министра приводит РИА Новости.

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в районе города Актау в Казахстане. Борт, совершавший перелет из Баку в Грозный, совершил вынужденную посадку из-за столкновения со стаей птиц. URA.RU ведет онлайн-трансляцию по ситуации с самолетом. 

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Шесть человек выжили после крушения самолета Az Airlines в районе Актау. Об этом сообщает министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова. Пассажирский рейс летел из Баку в Грозный. «Шесть человек выжили в результате крушения самолета в Актау», — сообщает Акмарал Альназарова. Слова министра приводит РИА Новости. Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в районе города Актау в Казахстане. Борт, совершавший перелет из Баку в Грозный, совершил вынужденную посадку из-за столкновения со стаей птиц. URA.RU ведет онлайн-трансляцию по ситуации с самолетом. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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