Шесть человек выжили после крушения самолета в Актау

Шесть человек выжили после крушения самолета Az Airlines в районе Актау. Об этом сообщает министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова. Пассажирский рейс летел из Баку в Грозный.
«Шесть человек выжили в результате крушения самолета в Актау», — сообщает Акмарал Альназарова. Слова министра приводит РИА Новости.
Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в районе города Актау в Казахстане. Борт, совершавший перелет из Баку в Грозный, совершил вынужденную посадку из-за столкновения со стаей птиц. URA.RU ведет онлайн-трансляцию по ситуации с самолетом.
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