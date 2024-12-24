В Тюмени в Рождественскую ночь запустят бесплатные автобусы

В Тюмени в ночь с 6 на 7 января запустят бесплатный общественный транспорт от Знаменского Кафедрального Собора. Об этом сообщили в городской администрации.
«После Церковной службы, в ночь с 6 на 7 января 2025 года в 02:00 верующие смогут вернуться домой на городском транспорте. АО „ТПАТП № 1“ будет организовано транспортное обслуживание данного мероприятия тремя автобусами вместимостью от 100 пассажиров и одним автобусом вместимостью от 150 пассажиров», — сообщили в мэрии.
Автобусы будут идти в районы ММС, Дом Обороны, Московский тракт, Антипино и другие. Проезд от Собора на улице Семакова будет бесплатный.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!