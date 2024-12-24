24 декабря 2024

В Тюмени в Рождественскую ночь запустят бесплатные автобусы. Схема

В Тюмени в Рождественскую ночь запустят бесплатные автобусы
© Служба новостей «URA.RU»
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Проезд в праздничную ночь будет бесплатным
Проезд в праздничную ночь будет бесплатным Фото:

В Тюмени в ночь с 6 на 7 января запустят бесплатный общественный транспорт от Знаменского Кафедрального Собора. Об этом сообщили в городской администрации.

«После Церковной службы, в ночь с 6 на 7 января 2025 года в 02:00 верующие смогут вернуться домой на городском транспорте. АО „ТПАТП № 1“ будет организовано транспортное обслуживание данного мероприятия тремя автобусами вместимостью от 100 пассажиров и одним автобусом вместимостью от 150 пассажиров», — сообщили в мэрии.

Автобусы будут идти в районы ММС, Дом Обороны, Московский тракт, Антипино и другие. Проезд от Собора на улице Семакова будет бесплатный.

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В Тюмени в ночь с 6 на 7 января запустят бесплатный общественный транспорт от Знаменского Кафедрального Собора. Об этом сообщили в городской администрации. «После Церковной службы, в ночь с 6 на 7 января 2025 года в 02:00 верующие смогут вернуться домой на городском транспорте. АО „ТПАТП № 1“ будет организовано транспортное обслуживание данного мероприятия тремя автобусами вместимостью от 100 пассажиров и одним автобусом вместимостью от 150 пассажиров», — сообщили в мэрии. Автобусы будут идти в районы ММС, Дом Обороны, Московский тракт, Антипино и другие. Проезд от Собора на улице Семакова будет бесплатный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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