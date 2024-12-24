На Ямале потратят миллионы рублей на чумы и чайные церемонии к открытию Дня оленевода

Жителей Надыма (ЯНАО) в дни празднования Дня оленевода 22 и 23 февраля ждут экскурсии, чайные церемонии и катания на оленьих упряжках. Для проведения мероприятий местные власти ищут подрядчика, стоимость контракта составляет 4,527 млн рублей.
«Организация мероприятий, направленных на популяризацию и сохранение этнокультурного наследия коренных малочисленных народов севера (КМНС) ЯНАО. Начальная цена 4 527 900 рублей», — сказано в документации на сайте госзакупок.
В городе планируется обустройство девяти чумов: два установят рядом с газораспределительной станцией, два на трассе Надым-Салехард, три на Юбилейной площади и шесть на территории Янтарного озера. В каждом будут столы, скамейки и необходимые кухонные приборы. На Янтарном озере запланированы чайные церемонии, на Юбилейной площади организуют экскурсии, а чумы у газораспределительной станции и вдоль автодороги будут гостевыми.
Закупкой предусмотрены услуги экскурсоводов и чумработниц. «Экскурсовод знает принципы организации и проведения экскурсий в чуме, знает культуру, язык, обычаи, традиции КМНС. Одежда экскурсовода и чумработницы соответствует тематике мероприятия: женщина — в ягушке из приборного сукна, украшенной ненецким орнаментом, в национальной обуви — бурках, на голове налобник, плетенный из бисера, мужчина — в орнаментированной малице из приборного сукна, в национальной обуви — кисах», — отмечается в характеристике услуг.
В рамках чайной церемонии гостям предложат бутерброды, сладости, кондитерские изделия, варенье и горячие напитки. Ожидается, что в течение двух дней мероприятие посетят порядка 1800 человек. Жители и гости Надыма смогут прокатиться на оленьих упряжках — в каждой будут по два опытных оленевода.
Корреспондент URA.RU обратился в администрацию города за комментарием о деталях проведения праздника. Ответ ожидается.
Ране URA.RU рассказывало, что День оленевода на Ямале будут праздновать почти два месяца. Открытие состоится в Надыме 22 и 23 февраля — там пройдут XXIX открытые соревнования оленеводов на Кубок губернатора ЯНАО.
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