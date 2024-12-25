Свердловская блогерша воровала золото и прятала в лифчик и трусы. Видео

25 декабря 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

Хозяйка ювелирного салона заявила, что продавец украла украшений на 34 млн рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU Жительница Невьянска Анна Одинаева, позиционирующая себя как блогер, который учит зарабатывать деньги, обворовывала ювелирный магазин, где работала продавцом. Золото она прятала в нижнем белье, а потом сдавала в ломбард. Хозяйка салона Елена Белова заявила URA.RU, что ущерб составил 34 млн рублей. Суд приговорил обвиняемую к четырем годам условно, и теперь бизнес-леди намерена обжаловать приговор. «Аня трудилась в моем магазине „Изумруд“, была продавцом, но я доверяла ей и считала фактически своим заместителем. Она не просто продавала товар, но и проводила ревизии. В 2023 году бухгалтер сообщила мне, что в магазине большая недостача — не соответствовали три тысячи наименований. Мы начали проверку, отсмотрели камеры видеонаблюдения и были шокированы: Аня крала украшения!» — рассказала Белова.

Девушка брала украшения и прятала в одежде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Она предоставила агентству те самые видео. На кадрах продавец открывает витрины, присматривается к драгоценностям, а потом неспешно достает с лотков. Некоторые она прятала под облегающие леггинсы, в трусы, некоторые в лифчик. В туалете заворачивала добычу в туалетную бумагу, относила домой, а потом сдавала в екатеринбургские ломбарды. По словам Беловой, Одинаева похитила у нее украшений на 34 млн. Как рассказал агентству человек, знакомый с Одинаевой, сама себя она называет блогером: выкладывает на своих страницах обучающие курсы, рекламирует одежду, делится с подписчиками фотографиями из путешествий. Предлагала она подписчикам и их научить искусству блогерства на своем примере — как заработать первый миллион. Коллеги подмечали, что, работая в ювелирном магазине, Анна жила на широкую ногу: купила четыре квартиры в Невьянске, недвижимость в Душанбе (откуда родом ее муж), проводила частые отпуска за границей и посещала дорогие рестораны в Екатеринбурге. Когда ее кражи вскрылись, Одинаева частично признала вину, однако заявила о гораздо более скромном ущербе. Оправдывалась тяжелым материальным положением и тем, что заболели мама и супруг. Потом она и вовсе якобы заявила, что ей ничего не будет, потому что у нее влиятельный муж, который «со всеми договорился». «Так оно и вышло! На прошлой неделе суд посчитал ее виновной лишь в тех кражах, которые попали на видео, хотя в дело вложен список утерянных изделий и все три копии ее расписок, где она соглашается с 34 миллионами. Ей дали четыре года условно, также она должна возместить ущерб 6,7 млн рублей. Все, кто знаком с ситуацией, были в шоке! Мы будем подавать апелляцию», — заявила Белова. Сама Одинаева от комментария отказалась. Блогер пока выплатила в погашение ущерба лишь 100 тысяч рублей Фото: соцсети Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Невьянска Анна Одинаева, позиционирующая себя как блогер, который учит зарабатывать деньги, обворовывала ювелирный магазин, где работала продавцом. Золото она прятала в нижнем белье, а потом сдавала в ломбард. Хозяйка салона Елена Белова заявила URA.RU, что ущерб составил 34 млн рублей. Суд приговорил обвиняемую к четырем годам условно, и теперь бизнес-леди намерена обжаловать приговор. «Аня трудилась в моем магазине „Изумруд“, была продавцом, но я доверяла ей и считала фактически своим заместителем. Она не просто продавала товар, но и проводила ревизии. В 2023 году бухгалтер сообщила мне, что в магазине большая недостача — не соответствовали три тысячи наименований. Мы начали проверку, отсмотрели камеры видеонаблюдения и были шокированы: Аня крала украшения!» — рассказала Белова. Она предоставила агентству те самые видео. На кадрах продавец открывает витрины, присматривается к драгоценностям, а потом неспешно достает с лотков. Некоторые она прятала под облегающие леггинсы, в трусы, некоторые в лифчик. В туалете заворачивала добычу в туалетную бумагу, относила домой, а потом сдавала в екатеринбургские ломбарды. По словам Беловой, Одинаева похитила у нее украшений на 34 млн. Как рассказал агентству человек, знакомый с Одинаевой, сама себя она называет блогером: выкладывает на своих страницах обучающие курсы, рекламирует одежду, делится с подписчиками фотографиями из путешествий. Предлагала она подписчикам и их научить искусству блогерства на своем примере — как заработать первый миллион. Коллеги подмечали, что, работая в ювелирном магазине, Анна жила на широкую ногу: купила четыре квартиры в Невьянске, недвижимость в Душанбе (откуда родом ее муж), проводила частые отпуска за границей и посещала дорогие рестораны в Екатеринбурге. Когда ее кражи вскрылись, Одинаева частично признала вину, однако заявила о гораздо более скромном ущербе. Оправдывалась тяжелым материальным положением и тем, что заболели мама и супруг. Потом она и вовсе якобы заявила, что ей ничего не будет, потому что у нее влиятельный муж, который «со всеми договорился». «Так оно и вышло! На прошлой неделе суд посчитал ее виновной лишь в тех кражах, которые попали на видео, хотя в дело вложен список утерянных изделий и все три копии ее расписок, где она соглашается с 34 миллионами. Ей дали четыре года условно, также она должна возместить ущерб 6,7 млн рублей. Все, кто знаком с ситуацией, были в шоке! Мы будем подавать апелляцию», — заявила Белова. Сама Одинаева от комментария отказалась.