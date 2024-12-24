Тюменские мэры признаны лучшими управленцами по итогам года

Тюмень заняла первое место в рейтинге эффективности управления в городских округах Российской Федерации. Об этом говорится в «Восьмом рейтинге эффективности», составленном АПЭК (Агентство политических и экономических коммуникаций), который URA.RU передал генеральный директор агентства Дмитрий Орлов.
«Выделяется также яркий случай повышения в статусе мэра Тюмени Р. Кухарука, лидера в рейтинге эффективности городской власти АПЭК (2023): в 2024 году Р. Кухарук занял пост губернатора Ханты-Мансийского АО, а новым мэром Тюмени стал М. Афанасьев, ранее возглавлявший Тобольск. При этом Тюмень сохранила статус лидера в рейтинге эффективности городской власти», — указано в документе.
В тройке лидеров после Тюмени — Казань и Грозный. В первую десятку лидеров попал Ханты-Мансийск (поднялся с 10 места на седьмое).
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