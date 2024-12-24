24 декабря 2024

Тюменские мэры признаны лучшими управленцами по итогам года

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюмень возглавляет рейтинг АПЭК второй год подряд
Тюмень возглавляет рейтинг АПЭК второй год подряд Фото:

Тюмень заняла первое место в рейтинге эффективности управления в городских округах Российской Федерации. Об этом говорится в «Восьмом рейтинге эффективности», составленном АПЭК (Агентство политических и экономических коммуникаций), который URA.RU передал генеральный директор агентства Дмитрий Орлов.

«Выделяется также яркий случай повышения в статусе мэра Тюмени Р. Кухарука, лидера в рейтинге эффективности городской власти АПЭК (2023): в 2024 году Р. Кухарук занял пост губернатора Ханты-Мансийского АО, а новым мэром Тюмени стал М. Афанасьев, ранее возглавлявший Тобольск. При этом Тюмень сохранила статус лидера в рейтинге эффективности городской власти», — указано в документе.

В тройке лидеров после Тюмени — Казань и Грозный. В первую десятку лидеров попал Ханты-Мансийск (поднялся с 10 места на седьмое).

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Тюмень заняла первое место в рейтинге эффективности управления в городских округах Российской Федерации. Об этом говорится в «Восьмом рейтинге эффективности», составленном АПЭК (Агентство политических и экономических коммуникаций), который URA.RU передал генеральный директор агентства Дмитрий Орлов. «Выделяется также яркий случай повышения в статусе мэра Тюмени Р. Кухарука, лидера в рейтинге эффективности городской власти АПЭК (2023): в 2024 году Р. Кухарук занял пост губернатора Ханты-Мансийского АО, а новым мэром Тюмени стал М. Афанасьев, ранее возглавлявший Тобольск. При этом Тюмень сохранила статус лидера в рейтинге эффективности городской власти», — указано в документе. В тройке лидеров после Тюмени — Казань и Грозный. В первую десятку лидеров попал Ханты-Мансийск (поднялся с 10 места на седьмое).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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