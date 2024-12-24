24 декабря 2024

Дягилевский фестиваль—2025 в Перми объявил главные премьеры

© Служба новостей «URA.RU»
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Теодор Курентзис представит на Дягилевском фестивале «Пиковую даму»
Теодор Курентзис представит на Дягилевском фестивале «Пиковую даму» Фото:

В 2025 году Дягилевский фестиваль в Перми пройдет с 13 по 22 июня. По словам организаторов, зрителей ждут две главные премьеры: «Пиковая дама» Чайковского в постановке Андрея Могучего и Теодора Курентзиса, а также «Самсон и Далила» Камиля Сен-Санса в постановке Анны Гусевой.

«В 2025 году Дягилевский фестиваль традиционно пройдет в Перми в начале лета — с 13 по 22 июня. Среди главных премьер — „Пиковая дама“ Чайковского в постановке Андрея Могучего и Теодора Курентзиса, а также коллаборация фестиваля и Пермской оперы — „Самсон и Далила“ Камиля Сен-Санса в постановке Анны Гусевой. Дирижер — Владимир Ткаченко», — сообщается на странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

Полная программа Дягилевского фестиваля станет известна в начале 2025 года. В 2024 году фестиваль проходил на нескольких площадках. Часть событий прошла бесплатно для зрителей на городской эспланаде. 

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В 2025 году Дягилевский фестиваль в Перми пройдет с 13 по 22 июня. По словам организаторов, зрителей ждут две главные премьеры: «Пиковая дама» Чайковского в постановке Андрея Могучего и Теодора Курентзиса, а также «Самсон и Далила» Камиля Сен-Санса в постановке Анны Гусевой. «В 2025 году Дягилевский фестиваль традиционно пройдет в Перми в начале лета — с 13 по 22 июня. Среди главных премьер — „Пиковая дама“ Чайковского в постановке Андрея Могучего и Теодора Курентзиса, а также коллаборация фестиваля и Пермской оперы — „Самсон и Далила“ Камиля Сен-Санса в постановке Анны Гусевой. Дирижер — Владимир Ткаченко», — сообщается на странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте». Полная программа Дягилевского фестиваля станет известна в начале 2025 года. В 2024 году фестиваль проходил на нескольких площадках. Часть событий прошла бесплатно для зрителей на городской эспланаде. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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