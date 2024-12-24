Дягилевский фестиваль—2025 в Перми объявил главные премьеры

В 2025 году Дягилевский фестиваль в Перми пройдет с 13 по 22 июня. По словам организаторов, зрителей ждут две главные премьеры: «Пиковая дама» Чайковского в постановке Андрея Могучего и Теодора Курентзиса, а также «Самсон и Далила» Камиля Сен-Санса в постановке Анны Гусевой.
«В 2025 году Дягилевский фестиваль традиционно пройдет в Перми в начале лета — с 13 по 22 июня. Среди главных премьер — „Пиковая дама“ Чайковского в постановке Андрея Могучего и Теодора Курентзиса, а также коллаборация фестиваля и Пермской оперы — „Самсон и Далила“ Камиля Сен-Санса в постановке Анны Гусевой. Дирижер — Владимир Ткаченко», — сообщается на странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте».
Полная программа Дягилевского фестиваля станет известна в начале 2025 года. В 2024 году фестиваль проходил на нескольких площадках. Часть событий прошла бесплатно для зрителей на городской эспланаде.
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