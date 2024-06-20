Теодор Курентзис открыл в Перми Дягилевский фестиваль. Фото

20 июня 2024 в 20:28 Размер текста - 17 +

На открытии Дягилевского фестиваля выступил Теодор Курентзис Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В Перми открылся Дягилевский фестиваль под руководством Теодора Курентзиса. Первый концерт дал сам маэстро в Большом зале Пермской краевой филармонии. Гости, раскупившие билеты меньше, чем за час более месяца назад, заполнили зал до отказа. Зрителей встречал фотограф URA.RU. Пермская журналистка Юлия Баталина вместе со своим отцом — известным переводчиком Александром Грузбергом пришли на открытие Дягилевского фестиваля Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Перед началом мероприятия гостей угощали шампанским Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Некоторые пришли на открытие фестиваля семьями Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Перед началом гости фотографировались и позировали Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Гости фестиваля, успевшие купить билеты на открытие Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Дягилевский фестиваль продлится до 29 июня. Цены на его мероприятия доходили до 15 тысяч рублей, но часть шоу пройдет бесплатно. 23 июня впервые фестиваль выйдет на открытую площадку — концерты состоятся на городской эспланаде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми открылся Дягилевский фестиваль под руководством Теодора Курентзиса. Первый концерт дал сам маэстро в Большом зале Пермской краевой филармонии. Гости, раскупившие билеты меньше, чем за час более месяца назад, заполнили зал до отказа. Зрителей встречал фотограф URA.RU. Дягилевский фестиваль продлится до 29 июня. Цены на его мероприятия доходили до 15 тысяч рублей, но часть шоу пройдет бесплатно. 23 июня впервые фестиваль выйдет на открытую площадку — концерты состоятся на городской эспланаде.