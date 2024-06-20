На открытии Дягилевского фестиваля выступил Теодор Курентзис
В Перми открылся Дягилевский фестиваль под руководством Теодора Курентзиса. Первый концерт дал сам маэстро в Большом зале Пермской краевой филармонии. Гости, раскупившие билеты меньше, чем за час более месяца назад, заполнили зал до отказа. Зрителей встречал фотограф URA.RU.
Пермская журналистка Юлия Баталина вместе со своим отцом — известным переводчиком Александром Грузбергом пришли на открытие Дягилевского фестиваля
Перед началом мероприятия гостей угощали шампанским
Некоторые пришли на открытие фестиваля семьями
Перед началом гости фотографировались и позировали
Гости фестиваля, успевшие купить билеты на открытие
Дягилевский фестиваль продлится до 29 июня. Цены на его мероприятия доходили до 15 тысяч рублей, но часть шоу пройдет бесплатно. 23 июня впервые фестиваль выйдет на открытую площадку — концерты состоятся на городской эспланаде.
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