Теодор Курентзис открыл в Перми Дягилевский фестиваль. Фото

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Теодор Курентзис представляет нового директора оперного театра. Пермь, курентзис теодор
На открытии Дягилевского фестиваля выступил Теодор Курентзис Фото:

В Перми открылся Дягилевский фестиваль под руководством Теодора Курентзиса. Первый концерт дал сам маэстро в Большом зале Пермской краевой филармонии. Гости, раскупившие билеты меньше, чем за час более месяца назад, заполнили зал до отказа. Зрителей встречал фотограф URA.RU.

Открытие Дягилевского фестиваля. Пермь
Пермская журналистка Юлия Баталина вместе со своим отцом — известным переводчиком Александром Грузбергом пришли на открытие Дягилевского фестиваля
Фото:
Открытие Дягилевского фестиваля. Пермь
Перед началом мероприятия гостей угощали шампанским
Фото:
Открытие Дягилевского фестиваля. Пермь
Некоторые пришли на открытие фестиваля семьями
Фото:
Открытие Дягилевского фестиваля. Пермь
Перед началом гости фотографировались и позировали
Фото:
Открытие Дягилевского фестиваля. Пермь
Гости фестиваля, успевшие купить билеты на открытие
Фото:

Дягилевский фестиваль продлится до 29 июня. Цены на его мероприятия доходили до 15 тысяч рублей, но часть шоу пройдет бесплатно. 23 июня впервые фестиваль выйдет на открытую площадку — концерты состоятся на городской эспланаде.

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В Перми открылся Дягилевский фестиваль под руководством Теодора Курентзиса. Первый концерт дал сам маэстро в Большом зале Пермской краевой филармонии. Гости, раскупившие билеты меньше, чем за час более месяца назад, заполнили зал до отказа. Зрителей встречал фотограф URA.RU. Дягилевский фестиваль продлится до 29 июня. Цены на его мероприятия доходили до 15 тысяч рублей, но часть шоу пройдет бесплатно. 23 июня впервые фестиваль выйдет на открытую площадку — концерты состоятся на городской эспланаде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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