Екатеринбургу грозит дефицит квартир в новостройках

27 декабря 2024 в 08:57 Размер текста - 17 +

Интерес к новостройкам среди уральцев остается высоким Фото: Илья Московец © URA.RU На первичном рынке недвижимости в Екатеринбурге в скором времени может возникнуть нехватка жилья. Об этом URA.RU рассказал руководитель центра управления недвижимостью «Курмачевы» Артем Курмачев. «Несмотря на то что сейчас на рынке большое количество новостроек, в скором времени мы можем увидеть дефицит первички. Застройщики уже сейчас приостанавливают свои проекты», — заявил специалист. Решением проблемы, по мнению Артема Курмачева, может стать распространение семейной ипотеки на вторичный рынок, которое накануне анонсировал президент России Владимир Путин. «Было бы очень хорошо, если бы семейная ипотека на „вторичку“ начала действовать на Среднем Урале. Наш регион не дотационный, он всегда впереди всех этих нововведений. Конечно, здесь нужны инструменты, которые будут способствовать оживлению экономики. Если бюджета хватит и если об этом сказал президент, скорее всего, такая программа заработает», — сказал специалист. В пресс-службе компании «Астон», вошедшей в топ-3 самых надежных застройщиков России по версии портала «Всеостройке.рф», отметили, что интерес к квартирам в новостройках уральской столицы остается на стабильно высоком уровне. Сейчас один из крупнейших девелоперов Екатеринбурга успешно реализует в городе пять масштабных инфраструктурных проектов. «Льготная ипотека на вторичное жилье даст толчок для продажи новых квартир небольшой площади. Сейчас большой интерес к покупке жилья до 5—6 млн рублей. Это один из самых надежных способов сохранить и преумножить накопленный капитал, возможность инвестировать в свое будущее. Мы видим большой интерес к нашим проектам на ВИЗе, Уктусе, Уралмаше, Новой Сортировке и возле парка Маяковского. Мы со своей стороны всегда помогаем в подготовке всех документов, чтобы молодым семьям было проще и быстрее обрести свой дом», — отметили в компании. Управляющий партнер компании «Кулиговская и партнеры» Павел Боровиков солидарен с коллегами и считает, что нововведение благоприятно скажется на рынке недвижимости. «Я не ожидаю какого-то резкого падения цен на новостройки, возможно будет точечная коррекция, но в целом цены на недвижимость будут меняться в соответствии с инфляцией. Какого-то падения [цен] и массовых распродаж не ожидается», — добавил Павел Боровиков. Схожей точки зрения придерживаются в федеральной компании «Этажи». Ее представитель Иван Камельских подчеркнул, что продажи на первичном и вторичном рынках жилья взаимосвязаны и таким образом государство может развивать перспективные локации. При этом «вторички» в Екатеринбурге для удовлетворения повышенного спроса на недвижимость может попросту не хватить: значительный объем жилья в этом сегменте относится к ветхому и аварийному фонду. По данным пресс-службы мэрии уральской столицы, под расселение в скором времени отправятся более 150 многоквартирных домов. Вследствие этого, по мнению специалистов, более предпочтительным вариантом является покупка «первички». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На первичном рынке недвижимости в Екатеринбурге в скором времени может возникнуть нехватка жилья. Об этом URA.RU рассказал руководитель центра управления недвижимостью «Курмачевы» Артем Курмачев. «Несмотря на то что сейчас на рынке большое количество новостроек, в скором времени мы можем увидеть дефицит первички. Застройщики уже сейчас приостанавливают свои проекты», — заявил специалист. Решением проблемы, по мнению Артема Курмачева, может стать распространение семейной ипотеки на вторичный рынок, которое накануне анонсировал президент России Владимир Путин. «Было бы очень хорошо, если бы семейная ипотека на „вторичку“ начала действовать на Среднем Урале. Наш регион не дотационный, он всегда впереди всех этих нововведений. Конечно, здесь нужны инструменты, которые будут способствовать оживлению экономики. Если бюджета хватит и если об этом сказал президент, скорее всего, такая программа заработает», — сказал специалист. В пресс-службе компании «Астон», вошедшей в топ-3 самых надежных застройщиков России по версии портала «Всеостройке.рф», отметили, что интерес к квартирам в новостройках уральской столицы остается на стабильно высоком уровне. Сейчас один из крупнейших девелоперов Екатеринбурга успешно реализует в городе пять масштабных инфраструктурных проектов. «Льготная ипотека на вторичное жилье даст толчок для продажи новых квартир небольшой площади. Сейчас большой интерес к покупке жилья до 5—6 млн рублей. Это один из самых надежных способов сохранить и преумножить накопленный капитал, возможность инвестировать в свое будущее. Мы видим большой интерес к нашим проектам на ВИЗе, Уктусе, Уралмаше, Новой Сортировке и возле парка Маяковского. Мы со своей стороны всегда помогаем в подготовке всех документов, чтобы молодым семьям было проще и быстрее обрести свой дом», — отметили в компании. Управляющий партнер компании «Кулиговская и партнеры» Павел Боровиков солидарен с коллегами и считает, что нововведение благоприятно скажется на рынке недвижимости. «Я не ожидаю какого-то резкого падения цен на новостройки, возможно будет точечная коррекция, но в целом цены на недвижимость будут меняться в соответствии с инфляцией. Какого-то падения [цен] и массовых распродаж не ожидается», — добавил Павел Боровиков. Схожей точки зрения придерживаются в федеральной компании «Этажи». Ее представитель Иван Камельских подчеркнул, что продажи на первичном и вторичном рынках жилья взаимосвязаны и таким образом государство может развивать перспективные локации. При этом «вторички» в Екатеринбурге для удовлетворения повышенного спроса на недвижимость может попросту не хватить: значительный объем жилья в этом сегменте относится к ветхому и аварийному фонду. По данным пресс-службы мэрии уральской столицы, под расселение в скором времени отправятся более 150 многоквартирных домов. Вследствие этого, по мнению специалистов, более предпочтительным вариантом является покупка «первички».