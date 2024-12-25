Момент взрыва беспилотника в ТЦ Владикавказа попал на видео

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Взрыв из-за падения обломков украинского БПЛА в ТЦ «Алания Молл» попал на видео
Взрыв из-за падения обломков украинского БПЛА в ТЦ «Алания Молл» попал на видео Фото:
новость из сюжета
В торговом центре Владикавказа раздался мощный взрыв

Взрыв беспилотника и последующий пожар в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе попал на видео. Кадры публикуют telegram-каналы. 

На видео с камеры наблюдения в ТЦ «Алания Молл» запечатлен взрыв от беспилотника ВСУ. Кадры публикуется в telegram-канале Baza.

Утром 25 декабря, по данным МЧС, в результате падения обломков дрона ВСУ в ТЦ во Владикавказе произошел взрыв, а за ним — пожар, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Один человек погиб, еще двое пострадали при возгорании, сообщили в МЧС. Позднее в минздраве региона отметили, что нуждающихся в медпомощи после происшествия в центре нет.

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Взрыв беспилотника и последующий пожар в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе попал на видео. Кадры публикуют telegram-каналы.  На видео с камеры наблюдения в ТЦ «Алания Молл» запечатлен взрыв от беспилотника ВСУ. Кадры публикуется в telegram-канале Baza. Утром 25 декабря, по данным МЧС, в результате падения обломков дрона ВСУ в ТЦ во Владикавказе произошел взрыв, а за ним — пожар, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Один человек погиб, еще двое пострадали при возгорании, сообщили в МЧС. Позднее в минздраве региона отметили, что нуждающихся в медпомощи после происшествия в центре нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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