В Челябинске за месяц упали цены на квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Челябинске продают по 161 тысяче рублей за «квадрат»

Стоимость квартиры в новостройке на данный момент составляет 8,7 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в декабре по сравнению с ноябрем 2024 года стоимость квартир снизилась на 2,1% до 161 000 рублей за квадратный метр. Объем предложения при этом увеличился на 1,9%. Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимость».

«В Челябинске в декабре 2024 года стоимость квартир в новостройках снизилась на 2,1% до 161 000 рублей. При этом число продаваемого жилья на первичном рынке выросло на 1,9%», — сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе отметили, что на данный момент новое жилье в среднем продается по 8,7 миллионов рублей за объект. При этом чаще всего челябинцы покупают квартиры площадью 56,9 квадратных метров.

По данным сервиса Пульс Продаж Новостроек, в Челябинске в ноябре 2024 года было зарегистрировано более 360 сделок в сегменте новостроек, что на 6% больше показателя октября 2024 года. Как отмечают специалисты, объем сделок в городе продолжает восстанавливаться.