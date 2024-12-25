В Челябинске за месяц упали цены на квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Челябинске продают по 161 тысяче рублей за «квадрат»
© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит Виталия Мутко на строительство объектов саммитов ШОС и БРИКС. Челябинск, недвижимость, академ риверсайд, новостройки, жилье, стройка
Стоимость квартиры в новостройке на данный момент составляет 8,7 млн рублей Фото:

В Челябинске в декабре по сравнению с ноябрем 2024 года стоимость квартир снизилась на 2,1% до 161 000 рублей за квадратный метр. Объем предложения при этом увеличился на 1,9%. Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимость».

«В Челябинске в декабре 2024 года стоимость квартир в новостройках снизилась на 2,1% до 161 000 рублей. При этом число продаваемого жилья на первичном рынке выросло на 1,9%», — сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе отметили, что на данный момент новое жилье в среднем продается по 8,7 миллионов рублей за объект. При этом чаще всего челябинцы покупают квартиры площадью 56,9 квадратных метров.

По данным сервиса Пульс Продаж Новостроек, в Челябинске в ноябре 2024 года было зарегистрировано более 360 сделок в сегменте новостроек, что на 6% больше показателя октября 2024 года. Как отмечают специалисты, объем сделок в городе продолжает восстанавливаться.

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В Челябинске в декабре по сравнению с ноябрем 2024 года стоимость квартир снизилась на 2,1% до 161 000 рублей за квадратный метр. Объем предложения при этом увеличился на 1,9%. Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимость». «В Челябинске в декабре 2024 года стоимость квартир в новостройках снизилась на 2,1% до 161 000 рублей. При этом число продаваемого жилья на первичном рынке выросло на 1,9%», — сообщили в пресс-службе. Также в пресс-службе отметили, что на данный момент новое жилье в среднем продается по 8,7 миллионов рублей за объект. При этом чаще всего челябинцы покупают квартиры площадью 56,9 квадратных метров. По данным сервиса Пульс Продаж Новостроек, в Челябинске в ноябре 2024 года было зарегистрировано более 360 сделок в сегменте новостроек, что на 6% больше показателя октября 2024 года. Как отмечают специалисты, объем сделок в городе продолжает восстанавливаться.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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