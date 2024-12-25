«Отделался испугом»: челябинский экс-замгубернатора отбился от многомиллионного иска за ДТП

Челябинский экс-замгубернатора отделался небольшой компенсацией за крупное ДТП

Из заявленных 47 млн рублей Андрею Косилову присудили выплатить менее 2 млн рублей Фото: Вадим Ахметов

новость из сюжета ДТП с участием бывшего челябинского вице-губернатора Андрея Косилова

Бывший замгубернатора Челябинской области Андрей Косилов, признанный виновным в ДТП, в котором пострадала студентка из Свердловской области Анастасия Вяткина, должен выплатить потерпевшей менее 2 млн рублей. При этом сумма изначальных требований была больше в 25 раз — 47 млн рублей. По словам матери пострадавшей девушки, Светланы, иск был удовлетворен частично.

«Суд частично удовлетворил наш иск. Были удовлетворены требования по возмещению утраченного дочерью заработка в период с марта 2022 года по июнь 2024 года в размере 1 млн 798 тысяч рублей. Также с Косилова взыскали 62 тысячи за полную нетрудоспособность дочери и за часть приобретенных лекарств», — сообщила URA.RU Светлана Вяткина.

По словам женщины, суд отказался принимать некоторые затраты на приобретение лекарственных препаратов. После изучения всех документов это решение, скорее всего, будет обжаловано, так как лекарства были выписаны врачами, на них у семьи имеются все чеки.

Косилов устроил ДТП летом 2019 года. Его Lexus выехал на встречную полосу и протаранил «Ладу Гранту», в которой ехала компания друзей из Екатеринбурга. Из всех находящихся в отечественной легковушке людей самые тяжелые травмы получила дочь Вяткиных, ставшая инвалидом.

После в отношении Косилова было возбуждено уголовное дело. Его признали виновным и приговорили к двум годам ограничения свободы.

Стороны пришли к мирному соглашению, по которому Косилов должен был компенсировать сумму средств, потраченных на лечение студентки. Но с мая 2023 года выплаты прекратились. Представители экс-замгубернатора тогда заявили, что у их клиента закончились деньги. После чего мать девушки подала новый иск к Косилову.