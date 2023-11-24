На экс-замгубернатора Косилова подали новый иск за увечья свердловчанки в ДТП

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Приговор в суде Андрею Косилову. Челябинская область, Аргаяш, косилов андрей
Андрей Косилов с мая перестал оплачивать лекарства покалеченной по его вине девушке Фото:
новость из сюжета
ДТП с участием бывшего челябинского вице-губернатора Андрея Косилова

На бывшего первого вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова вновь подали в суд по факту возмещения ущерба девушке из Свердловской области Анастасии Вяткиной, которая получила увечья в ДТП, спровоцированном экс-чиновников. Информация об этом появилась в базе данных Сосновского райсуда. Мать девушки рассказала URA.RU, с чем связана подача иска.

«Мы изначально договорились с Косиловым, что он компенсирует нам сумму, потраченную на закупку лекарств для дочери. С мая текущего года выплаты приостановились. Пришлось опять подавать в суд», — сообщила URA.RU мать девушки, Светлана Вяткина.

Она отметила, что после первого суда, который приговорил Косилова к двум годам ограничения свободы, с ним была заключена договоренность о том, что больше судебных тяжб не будет. Стороны пошли на мировую. Однако, после приостановке платежей, адвокаты Косилова связались с юристом семьи Вяткиных и сообщили, что у экс-замгубернатора кончились деньги.

По номеру телефона Косилова, который имеется в распоряжении URA.RU, дозвониться не удалось. Экс-чиновник недоступен.

Летом 2019 года в Аргаяшском районе Lexus Косилова столкнулся с Lada Vesta, в которой пострадали жители Екатеринбурга. Самые тяжелые увечья получила студентка Вяткина, которая стала инвалидом. Косилов вины в ДТП не признал, но перечислял пострадавшим деньги на лечение, приостановив выплаты на время процесса. Суд приговорил Косилова к двум годам ограничения свободы.

На лечение Анастасии Вяткиной судом первой инстанции были удовлетворены выплаты в пределах 1,2 млн рублей. Но областной суд учел полученную Вяткиной страховую выплату по ОСАГО от ВСК и вычел ее из расходов. То есть в данной части вместо 1,2 млн взыскали 700 тысяч рублей.

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На бывшего первого вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова вновь подали в суд по факту возмещения ущерба девушке из Свердловской области Анастасии Вяткиной, которая получила увечья в ДТП, спровоцированном экс-чиновников. Информация об этом появилась в базе данных Сосновского райсуда. Мать девушки рассказала URA.RU, с чем связана подача иска. «Мы изначально договорились с Косиловым, что он компенсирует нам сумму, потраченную на закупку лекарств для дочери. С мая текущего года выплаты приостановились. Пришлось опять подавать в суд», — сообщила URA.RU мать девушки, Светлана Вяткина. Она отметила, что после первого суда, который приговорил Косилова к двум годам ограничения свободы, с ним была заключена договоренность о том, что больше судебных тяжб не будет. Стороны пошли на мировую. Однако, после приостановке платежей, адвокаты Косилова связались с юристом семьи Вяткиных и сообщили, что у экс-замгубернатора кончились деньги. По номеру телефона Косилова, который имеется в распоряжении URA.RU, дозвониться не удалось. Экс-чиновник недоступен. Летом 2019 года в Аргаяшском районе Lexus Косилова столкнулся с Lada Vesta, в которой пострадали жители Екатеринбурга. Самые тяжелые увечья получила студентка Вяткина, которая стала инвалидом. Косилов вины в ДТП не признал, но перечислял пострадавшим деньги на лечение, приостановив выплаты на время процесса. Суд приговорил Косилова к двум годам ограничения свободы. На лечение Анастасии Вяткиной судом первой инстанции были удовлетворены выплаты в пределах 1,2 млн рублей. Но областной суд учел полученную Вяткиной страховую выплату по ОСАГО от ВСК и вычел ее из расходов. То есть в данной части вместо 1,2 млн взыскали 700 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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